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İlaç şirketleri vatandaşın hayatıyla oynuyor! “Zam yoksa ilaç da yok”

AK Parti hükümetleri döneminde fahiş kazançlarını kaybeden fırsatçı ilaç şirketleri, özellikle muadili olmayan ve hayati önem taşıyan ilaçları satmama kararı alarak adeta hastaların hayatıyla oynuyor.

08 Şubat 2019 Cuma 16:53
İlaç şirketleri vatandaşın hayatıyla oynuyor! “Zam yoksa ilaç da yok”

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr  90’lı yıllarda fahiş kârlarla kazancına kazanç katan ilaç şirketleri ve depoları, AK Parti hükümetinin yaptığı sağlık reformları sonrası fahiş kazançlarını kaybetmenin öfkesini yaşıyor. Bir süredir hükümete ilaç fiyatlarına yüzde 25 zam yapması için baskı yapan ilaç şirketleri, zam kararını zorlamak için hayati önemde bulunan ilaçları eczanelere vermemeye başladı. Özellikle muadili olmayan ve bulunamadığı durumlarda hastalar için hayati önem taşıyan ilaçları satmama kararı alan ilaç şirketleri, para uğruna adeta hastaların hayatıyla oynuyor.

Kritik ilaçlar üzerinden zam şantajı

Silah sektöründen bile daha çok rant ve dolapların döndüğü ilaç sektörü, ballı kazançlar uğruna insanların hayatını hiçe sayıyor. İlaç firmaları ‘sabit kur’ anlaşmasını bahane ederek, başta tansiyon ve kalp ilaçları olmak üzere birçok kritik ilacı eczanelere vermiyor ya da kısıtlı şekilde veriyor. Yeniakit.com.tr ekibi Ankara’da birçok eczaneyi arayarak ilaç firmaları ve ecza depolarının hangi ilaçları vermediğini sordu. Tansiyon grubu ilaçlarından Co-Diovan’ın çeşitli dozajları, Kalp hastalarının kullanmak zorunda oldukları ve muadili olmayan Adalat Crono ilacının çeşitli dozajları, iritabl bağırsak enfeksiyonlarında kullanılan Salofalk Lavman, Lithuril ve Prozac gibi önemli antidepresan ilaçların da ecza depoları tarafından eczanelere ‘stoklarımızda yok’ denilerek verilmediği öğrenildi.

İlaç şirketlerinin gözünü kâr hırsı bürüdü

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre bakanlık bu yıl ilaç fiyatlarına yüzde 5 veya 6 aralığında bir zam yapmayı planlarken, ilaç firmaları ise yüksek kur fiyatları nedeniyle bakanlıktan en az yüzde 25 zam yapmasını istiyor. İlaç zam oranlarına ilişkin ilaç şirketleri ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sürerken, ilaç şirketleri kritik önemdeki ilaçları piyasaya sürmeyerek bakanlığı yüksek zam oranı konusunda sıkıştırmaya çalışıyor. İlaç şirketlerin yüksek kar hırsı nedeniyle en büyük zararı ise eczanelerde ilaç bulamayan vatandaşlar çekiyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:53
  1. Ankara
  2. ilaç şirketleri
  3. eczane
  4. hastalık
  5. ilaç
  6. zam

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  • Mesut SarpMesut Sarp9 dk önce
    ilac şirketleri zaten uzun zamandır ilacların kalitelerini düşürerek vatandaşların hayatlarıyla oynamaktalar. Fiyatlar zaten fahiş. Bu şirketlerin zaten gözleri doymaz. Gecen yıl 150 tlye satılan bir kanser ilacını Polonyadan 18 TLye satın aldıydım ki Polonyada bu hapı Macaristandan ithal etmiş. Buyrun siz karar verin.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş20 dk önce
    ne oldu akp yi kimse takmıyor artık. sebze soğancılar vesaire kasaplar kimse akp yi takmıyor devlet bitti görünüyor. şerefsizlere en ağır cezaları getirmen lazım devlet akp olarak bak nasıl düzelir pislikler
  • hrnhrn29 dk önce
    adam karından niye vazgeçsin herkes daha çok kazanmak ister üret ilacı kimseye muhtaç olma o zaman
  • ZazaZaza33 dk önce
    Anlayacağınız ilaç firması da, ecza deposu da, eczane de fırsatçılık peşinde
  • ZazaZaza34 dk önce
    Rahat olun. Yabancı ilaç firmaları ürettikleri ilaçları piyasaya vermiyor değiller. Sadece zam gelecek diye ilaçarı kendi stoklarında tutup ecza depolarına 3 aylık alımları kadar veya %10 fazlasını gönderiyorlar. Bu defa ilacı alan eczadepoları da ilaçlardan kar elde etmek amacı ile eczaneye kesmiyor. (satmıyor) Eczane deki Kalfa da işi abartıp, hele de hükümete muhalifse devletten dolayı ilaçlarınızı alamıyorsunuz diye vatandaşı dolduruşa getiriyorlar.
  • Okur Okur 37 dk önce
    Yaşasııı,bu halka az bile.zam.zam zam.
  • konyalıkonyalı48 dk önce
    Bunlarında bir yerleri kalktı fırsatçılar reis hakkınızdan gelir sizin yazıklar olsun beee

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