İlaç israfında korkunç tablo: İlaçları dolaba 'atıyoruz'

Türkiye'de her yıl milyonlarca kutu ilacın çöpe gittiğini çarpıcı bir tablo ile ortaya koymak isteyen Bursalı doktorlar, topladıkları binlerce kutu tarihi geçmiş ilacı hastanede sergiliyor. Farkındalık uygulamasına ilçedeki öğrenim gören öğrencilerin yüzde 10'u katıldı. Kısa sürede onbinlerce tarihi geçmiş kutu ilaç toplandı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için yapılan bir projede toplanan ilaçlar, her gün tedavi için gelen yüzlerce hastanın dikkatini çekiyor.

İnegöl Devlet Hastanesi tarafından, israf olan ilaçlara yönelik yapılan bir projede ilçede öğrenim gören öğrencilerden evlerinde bulunan tarihi geçmiş ilaçları getirmeleri istendi. Öğrencilerden yalnızca yüzde 10'unun destek verdiği projede bir ay içerisinde 6 bin 112 kutu ilaç toplandı. 2019 yılındaki bedeli 146 bin 688 TL olan ilaçların bugünkü bedelinin 1 milyon TL civarında olduğunu belirten İnegöl Devlet Hastanesi Başhekim Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, öğrencilerin tamamının destek vermesi halinde bu rakamın günümüz bedeli ile 10 milyonu TL'yi bulacağına dikkat çekti.



Bu rakamların yalnızca miadı geçen ilaçların maliyeti olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Göçmen, gereksiz yere sağlık hizmeti kullanmaya bağlı olarak hekim muayeneleri, laboratuvar röntgen tetkikleri gibi maliyetler de eklenince Türkiye genelinde ortaya çıkacak rakamın ürkütücü olduğunu dile getirdi. Burada kullanılan ilaçların hepsinin ortak kamu kaynağı olduğu vurgulayan Uzm. Dr. Göçmen, “Bu israfın yine kendimize zararı olduğunu mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ekonomik olarak dünya çapında bir sıkıntı yaşadığımız bir anda bu rakamları tekrar maliyetine göze almamak amacıyla herkesi gerektiği ilaç kullanmaya davet ediyorum. Gerektiğinden ne fazla ne de eksik olmak üzere herkes gerektiği kadar ilaç kullanması ve ülke kaynaklarını güzel kullanmaya dikkat etmesi durumunda daha güzel bir Türkiye bizleri bekliyor” şeklinde konuştu.