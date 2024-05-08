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Kadın - Aile İlaç değil baş ağrısı çiçeği! İbn-i Sina'dan bin yıllık tavsiye... İşte baş ağrısı için o çiçeği koklamayı öneriyor
Kadın - Aile

İlaç değil baş ağrısı çiçeği! İbn-i Sina'dan bin yıllık tavsiye... İşte baş ağrısı için o çiçeği koklamayı öneriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-08 17:16:00 - 2024-05-08 17:31:46
İlaç değil baş ağrısı çiçeği! İbn-i Sina'dan bin yıllık tavsiye... İşte baş ağrısı için o çiçeği koklamayı öneriyor

Baş ağrısı gün içinde insanın ruh halini dahi değiştiren sağlık sorunu. Bin yıl önce yazdığı notlarla günümüze de şifa olan İbn-i Sina baş ağrısına bazı çiçeklerin kokusunu öneriyor. Baş ağrısı ilacı yerine yanı başınızda bu çiçekleri ya da kokularını bulundurursanız rahatlayabilirsiniz. İşte baş ağrısına bin yıllık çiçekler...

Baş ağrısı sorunu yaşayanlar genelde ağrı kesici içmekten bıkar. Bu yüzden bu ağrıyı azaltan doğal yöntemleri araştırırlar. İbn-i Sina baş ağrısı için bitkilerden ilaç hazırlamış, hatta bazı bitkilerin, çiçeklerin kokusunun baş ağrısını hafiflettiğini yazmış.

İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısına menekşe ve papatya gibi iki güzel çiçeği öneriyor. Baş ağrısına karşı papatyalar arasında dinlenmek sizi ilaçlardan kurtarabilir. Ayrıca bu iki çiçeğin faydaları bununla da sınırlı değil. İşte İbn-i Sina'dan papatyanın ve menekşenin faydaları...

PAPATYANIN FAYDALARI

Açıcı, yumuşatıcı, gevşetici etkileri vardır

Kasları gevşetir, yorgunluğa iyi gelir

Bağ ağrısına iyi gelir
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağız aftlarına iyi gelir

Göz iltihapları, kaşıntıları ve ağrısına iyi gelir

Solunumu kolaylaştırır

Sarılığı giderir
MENEKŞENİN FAYDALARI

Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir

Mide iltihabına iyi gelir

Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir

Öksürüğe iyi gelir

 

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