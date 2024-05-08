İlaç değil baş ağrısı çiçeği! İbn-i Sina'dan bin yıllık tavsiye... İşte baş ağrısı için o çiçeği koklamayı öneriyor
Baş ağrısı gün içinde insanın ruh halini dahi değiştiren sağlık sorunu. Bin yıl önce yazdığı notlarla günümüze de şifa olan İbn-i Sina baş ağrısına bazı çiçeklerin kokusunu öneriyor. Baş ağrısı ilacı yerine yanı başınızda bu çiçekleri ya da kokularını bulundurursanız rahatlayabilirsiniz. İşte baş ağrısına bin yıllık çiçekler...
Baş ağrısı sorunu yaşayanlar genelde ağrı kesici içmekten bıkar. Bu yüzden bu ağrıyı azaltan doğal yöntemleri araştırırlar. İbn-i Sina baş ağrısı için bitkilerden ilaç hazırlamış, hatta bazı bitkilerin, çiçeklerin kokusunun baş ağrısını hafiflettiğini yazmış.
İbn-i Sina'nın yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't Tıbb kitabında baş ağrısına menekşe ve papatya gibi iki güzel çiçeği öneriyor. Baş ağrısına karşı papatyalar arasında dinlenmek sizi ilaçlardan kurtarabilir. Ayrıca bu iki çiçeğin faydaları bununla da sınırlı değil. İşte İbn-i Sina'dan papatyanın ve menekşenin faydaları...
PAPATYANIN FAYDALARI
Açıcı, yumuşatıcı, gevşetici etkileri vardır
Kasları gevşetir, yorgunluğa iyi gelir
Bağ ağrısına iyi gelir
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Ağız aftlarına iyi gelir
Göz iltihapları, kaşıntıları ve ağrısına iyi gelir
Solunumu kolaylaştırır
Sarılığı giderir
MENEKŞENİN FAYDALARI
Başa sürülür veya koklatılırsa baş ağrısını giderir
Mide iltihabına iyi gelir
Böbrek ağrılarını tedavi eder ve safraya iyi gelir
Öksürüğe iyi gelir