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İlaç baronları canımızla oynuyor

Aylardır en az yüzde 70 zam yapılması için hükümete karşı ısrarcı olan ilaç şirketleri, bakanlığın belirlediği yüzde 26.4 zam oranının ardından kritik ilaçları eczanelere vermemeye başladı. Özellikle muadili olmayan ve bulunamadığı durumlarda hastalar için hayati önem taşıyan ilaçları satmama kararı alan ilaç şirketleri, para uğruna adeta hastaların hayatıyla oynuyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:08

 İsmail Uğur  Ankara 

90’lı yıllarda fahiş kârlarla kazancına kazanç katan ilaç şirketleri ve ecza depoları, AK Parti hükümetinin yaptığı sağlık reformları sonrası fahiş kazançlarını kaybetmenin öfkesini yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yüzde 70 avro kuru çarpanı ile belirlenen ilaç zam oranları, bu yıl yüzde 60 avro kuru çarpanıyla hesaplanarak yüzde 26.4 olarak belirlendi. Aylardır en az yüzde 70 zam yapılması için ısrarcı olan ilaç şirketleri, bakanlığın belirlediği yüzde 26.4 zam oranının ardından kritik ilaçları eczanelere vermemeye başladı. Özellikle muadili olmayan ve bulunamadığı durumlarda hastalar için hayati önem taşıyan ilaçları satmama kararı alan ilaç şirketleri, para uğruna adeta hastaların hayatıyla oynuyor.

Kritik ilaçlar üzerinden zam şantajı

Silah sektöründen bile daha çok rant ve dolapların döndüğü ilaç sektörü, ballı kazançlar uğruna insanların hayatını hiçe sayıyor. İlaç firmaları ‘sabit kur’ anlaşmasını bahane ederek, başta tansiyon ve kalp ilaçları olmak üzere birçok kritik ilacı eczanelere vermiyor ya da kısıtlı şekilde veriyor. Tansiyon grubu ilaçlarından Co-Diovan’ın çeşitli dozajları, kalp hastalarının kullanmak zorunda oldukları ve muadili olmayan Adalat Crono ilacının çeşitli dozajları, iritabl bağırsak enfeksiyonlarında kullanılan Salofalk Lavman, Lithuril ve Prozac gibi önemli antidepresan ilaçların da üretici firma tarafından eczanelere ‘stoklarımızda yok’ denilerek verilmediği öğrenildi.

Yüzde 26.4’lük zammı beğenmediler

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre; yüzde 26.4’lük zam oranı ilaç şirketlerini ve ecza depolarını tatmin etmedi. En az yüzde 70’lik bir zam beklentisi içinde olan ilaç firmaları, zam oranının düşüklüğünü bahane ederek bazı ilaçları satmama kararı aldı. Fransız bir ilaç şirketinin eczanelere gönderdiği bilgilendirme mesajında “... şirketi olarak C.. isimli ürünümüzün 4 formunun 01.03.2019 tarihinden itibaren ticari sürdürülebilirliği sağlanamadığı için tedarik edilemeyeceğini bilgilerinize sunarız” ifadeleri kullanıldı. İlaç şirketlerinin yüksek kâr hırsı nedeniyle en büyük zararı ise eczanelerde ilaç bulamayan vatandaşlar çekiyor.

Bakanlık, denetimleri sıklaştırdı

Yeni Akit’in Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre; eczanelere ilaç vermeyen firmaların denetimine yönelik 900 kişilik bir denetim ekibi gece-gündüz çalışıyor. Zam öncesi ilaç stoklayan firmalar ve ecza depoları ile ilgili her ihbar değerlendirilerek fırsatçılık yaptıkları belirlenen firmalara büyük cezalar kesiliyor. Bakanlık yetkilileri, yüzde 26.4’lük ilaç zammının dün yürürlüğe girmesiyle birlikte ilaç sıkıntısının da ortadan kalkacağını tahmin ettiklerini söylediler.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:08
  1. Ankara
  2. AK Parti
  3. ilaç şirketleri
  4. eczaneler
  5. Silah sektörü
  6. sabit kur
  7. Co-Diovan
  8. Lithuril
  9. Prozac
  10. Salofalk Lavman
  11. Adalat Crono
  12. Tansiyon
  13. Sağlık Bakanlığı
  14. ecza depoları
  15. Yeni Akit
  16. ilaç stoklayan firmalar

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı34 dk önce
    Gerek ilaçta, gerek gıdada ve gerekse de temizlik ürünlerinde Stokçulara ve aracılara karşı gerekirse ihbar denetim birimleri oluşturulmalı, bunun için televizyonlarda spot reklamlar sunulmalıdır ki milletimiz bu konuda bilinçlendirilmeli ki devletimize milletimize kimlerin sağlığıyla oynadığını anlamalıdır.
  • ÖzkanÖzkan36 dk önce
    Akp iktir da olduğuna göre yapılan bütün uygulamaların sorumlusudur! Şikayet değil çözüm bulmakta iktidarın görevidir. Yapmayan kenara çekilsin.
  • AhmetAhmet48 dk önce
    Yıllardır bağırıyoruz yerli ilaç firması, arge, yerli etken madde diye... Bir çok yerli firmanın 10 yıl önce yabancılara satıldığı bir ortamda şimdi feryat etmeye hakkınız yok.

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