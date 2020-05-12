İl Tarım Müdürü Ökdem; “Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız”

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler’de alternatif üretim yapan üreticilere yaptığı ziyarette, “Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanında olarak Aydın ve Türkiye tarımını bir adım öne taşıyacağız” dedi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen üreticileri ziyaret etti. Efeler ilçesinde yaygınlaştırılmaya başlanan erkenci kayısı bahçesi, yine Aydın’da yaygınlaştırılması planlanan dolu filesi örtü altı erkenci nektarin bahçesi ve son olarak Aydın’da üreticiler için altarnatif ürün olabilecek birim alanda yüksek verim ve yüksek kar oranıyla öne çıkan ve Efeler İlçesi’nde YKOB destekli kurulan 1 dekar alanda kurulu Pitaya (Ejder Meyvesi) serası ziyaret edildi.

Üreticiler ile görüşen İl Müdürü Ökdem, ürün gelişimi, kalitesi ve rekolte hakkında bilgi aldı. Ökdem ziyaretler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Aydın için hem yıllarda beri süre gelen geleneksel ürünlerimizi geliştirip koruyacağız hem de yeni alternatif ürünler için çalışma içinde olacağız. Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanında olarak Aydın ve Türkiye tarımını bir adım öne taşıyacağız" dedi.