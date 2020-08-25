İl Sağlık Müdürü isyan etti: Allah ıslah etsin

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Türkiye'de vaka sayıları düşüşe geçmişken, yaşanılan rehavetin ardından vaka sayılarında tekrardan endişelendiren bir artış başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ise, şehirde son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının enfekte olduğunu bildirdi.

"Allah ıslah etsin"

Çorum İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da, koronavirüs pandemisiyle mücadelede bazı kişilerin 'vurdumduymaz' davrandığını söyleyerek duruma, "Allah ıslah etsin" ifadesiyle tepki gösterdi.

Sezikli ve Sobacı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenledikleri basın toplantısında koronavirüsle mücadele hususunda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

"Hastaneyi ikiye böldük"

Şehirde vaka sayılarının yükselmesi ile hastaneyi ikiye böldüklerini söyleyen Prof. Dr. Sezikli, bir tarafta koronavirüs hastalarına, bir tarafta da Kovid-19 dışı hastalara tedavi vererek, iki grubun birbirine temasına mani olduğunlarını ifade etti.

"Ne zaman biteceği belli değil"

Sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı yoğun bir mücadelede bulunduğunu söyleyen Sezikli, halkın salgınla mücadelede belli bir konsantrasyonda olmasının çok mühim olduğunu, doğal olarak bir bıkkınlık, yılgınlık hali olduğunu, bu bıkkınlığın ise en başta sağlık personelinde olduğunu bildirdi. Fakat ne olursa olsun bu süreç geçinceye kadar aynı konsantrasyonla çalışacaklarını vurgulayan Sezikli, vatandaşların da elzem olmadığı sürece hastaneye gelişi ertelemesinin çok önemli olduğunu söyledi.

"Rehavete devam edildiği takdirde..."

Sürecin belirsiz olduğunu ve koronavirüsün ne zaman biteceğinin belli olmadığını belirten Sezikli, bundan sonrasının halkın kurallara ne kadar uyacağına bağlı olduğunu, rehavet içinde devam edildiği takdirde bunun sonunun görünmediğini ve aşı bulununcaya kadar hemen hemen herkesin bunu geçireceğini söyledi.

"Tümü virüsü hastane dışından kaptı"

Şehirde son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını duyuran Sezikli, sağlık çalışanlarının tümünün virüsü hastane dışından kaptığını, pozitif personelin tek tek arandığını ve ne olduğunu sorduğunu ifade etti. Toplantı, memleket ziyareti, düğün gibi sonuçlar çıktığını belirten Sezikli, bunlara dikkat edilmesi gerektiğini, çünkü kendilerinin son nokta olduğunu ifade etti.

Hastaneye günde 600 civarında koronavirüs şüphesiyle başvuruda bulunulduğunu belirten Prof. Dr. Sezikli, lüzum görülmesi durumunda hastalık şüphesi taşıyan kişilere PCR testi yaptıklarını, virüs salgınının başladığı mart ayında 412 olan test sayısının ağustos ayında 12 binlere çıktığını vurguladı.

Sezikli, ayrıca Çorum'un en hızlı test sonucu veren kentlerden biri olduğunu açıkladı.

"Böyle düşüncesiz insanlarla nereye varabiliriz?"

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da son 15 gündür şehirde yapılan denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmediklerini gözlemlediğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede bazı kişilerin 'vurdumduymaz' hareket ettiğini bildiren Sobacı, bunun da topluma mal olduğunu ifade etti. Bazı insanların maskeyi çenelerinin altına ya da koluna taktığından bahseden Sobacı, özellikle de düğünlerde sosyal mesafeye dikkat edilmediğini ve bundan sonra düğünlerde gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Herkesin başına bir bekçi dikemeyeceklerini belirten Sobacı, böyle düşüncesiz insanlarla nereye varılabileceğini sordu. Herkesin maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi halinde bu duruma gelinmeyeceğini bildiren Sobacı, caydırıcı cezaların da çözüm olmadığını, yine bazı kişilerin bildiklerini okuduğunu söyleyerek "Allah ıslah etsin" ifadesini kullandı.