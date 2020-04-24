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Siyaset

İl pandemi toplantısına CHP’li İmamoğlu çağrılmadı yalanı

TV’de İstanbul’da 30 Mart’ta valilik bünyesinde yapılan İl Pandemi toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmadığını iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu fena çuvalladı. İstanbul Valiliği’nden iddialara yönelik jet hızıyla yalanlama geldi.

2020-04-24 10:02:00 - 2020-04-24 10:18:35
İl pandemi toplantısına CHP’li İmamoğlu çağrılmadı yalanı

 Haber Merkezi 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialarla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen ‘Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor’ şeklindeki iddiası nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur” denildi. 

30 Mart’ta toplantı yokmuş

Açıklamanın devamında, şöyle denildi: “Covid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir. 30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya davet edilmiştir. Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır. Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu katılmıştır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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