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İl Müdürü Karacaköylü: “28 Şubat’a kadar yapılandırma devam edecek”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılması için son 3 günün kaldığını hatırlatan İl Müdürü Veli Karacaköylü, 28 Şubat’a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 12:12
İl Müdürü Karacaköylü: “28 Şubat’a kadar yapılandırma devam edecek”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılması için son 3 günün kaldığını hatırlatan İl Müdürü Veli Karacaköylü, 28 Şubat’a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırıkkale İl Müdürü Veli Karacaköylü yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere 28.12.2018 tarihli 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7159 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile Kurumumuza olan borçlarını 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırmasına rağmen, süresi içinde ödenememesi yahut eksik ödenmesi nedeniyle yapılandırması bozulanlar, bu tutarları hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat 2019 Perşembe günü tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir” dedi.


Karacaköylü, açıklamasında şu ifadeler yer verdi:


"7143 sayılı Kanun ile yapılandırma müracaatında bulunan, 4/b (Bağkur) ve primini kendisi ödeyen diğer sigortalılarımızdan yapılandırmadan kaynaklanan yükümlüğünü yerine getirememiş olan sigortalılarımız, 28.02.2019 Perşembe gününe kadar İl Müdürlüğümüze müracaat ederek. 7143 sayılı Kanunla sağlanan ödeme avantajlarını yeniden kazanarak sağlık yardımlarından da faydalanmaları devam edecektir. Ayrıca, 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin Genel Sağlık Sigortası prim borçları. 7143 sayılı Kanun gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferdi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilerek anapara tutarlarının son ödeme tarihi 31.12.2018 olacak şekilde yapılandırılmış idi. Anılan 7159 sayılı Kanuna istinaden bu borçların son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 Perşembe günü tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar söz konusu borçları gecikme zammı olmaksızın ödenebilecektir. Kanun kapsamında borcu olmakla birlikte 7143 sayılı yapılandırma başvurusunda bulunularak 1. ve 2. taksitlerini hiç veya eksik ödeyerek ihlal eden sigortalı ve işverenlerimiz ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında borcu bulunan vatandaşlarımızın bu haklardan faydalanmaları için. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:12
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