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İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer çalışmalarına katıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Doç.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:01
İl Milli Eğitim Müdürü Gün, seminer çalışmalarına katıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2019-2020 eğitim-öğretim yılı mesleki çalışma programı başlangıcı nedeniyle canlı yayındaöğretmenlere seslenişini izledi.


Daha sonra Öğretmenler Kurulu Toplantısı’na iştirak ederek 2023 eğitim vizyonunda mesleki eğitime büyük önem verildiğini ifade eden Gün, her yıl bu kurumlarda üretilen ürünlerin sergilendiği fuarların düzenleneceğini; mesleki eğitime ilgiyi artırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleneceğini; mezun olan öğrencilere sertifikalı eğitim verileceğini ifade etti. Gün ayrıca başarılı öğrencilere eğitimlerine devam ederken veya mezuniyetten sonra mikro kredi sağlanarak mesleki başarılarının destekleneceğini belirtti.


İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet Ortaokulu’na geçerek Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı’na katıldı. Gün, seminer döneminin bütün bir yılın eğitim öğretiminin planlanması; her türlü sosyal, akademik, sportif ve kültürel çalışmaların hazırlığını yapılması açısından önemli olduğunun altını çizdi. Ayrıca Tasarım ve Beceri Atölyelerinde üretilen ürünlerin sergileneceği ifade etti.


Gün, Şehit Polis Kenan Ardıç İlkokulunu da ziyaret ederek seminer çalışmalarına iştirak etti. Burada temel eğitimin öneminden bahseden Gün, bu senetemel eğitime kaydolacak öğrenci sayısı kadarağaç dikileceğini bildirdi.


Son Olarak Gazi İlkokulunu ziyaret eden Gün, okul idarecilerinden eğitim öğretim hakkında bilgi aldıktan sonra seminer çalışmalarına katılarak öğretmenlerle eğitim öğretim üzerine konuşarak başarılı bir eğitim öğretim dönemi temennisiyle okuldan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:01
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