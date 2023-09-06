İl il tam liste İYİ Parti milletvekilleri isimleri 2023… 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kimler oldu?
Geçici seçim sonuçlarına göre İYİ Parti Meclis’e 44 milletvekili göndermeye hak kazandı. Turhan Çömez, Aylin Cesur, Ünal Karaman, Erhan Usta, Buğra Kavuncu ve Koray Aydın İYİ Parti’nin 28. Dönem milletvekilleri arasında yerini aldı. Peki, İYİ Parti milletvekilleri kimler oldu? İşte il il tam liste İYİ Parti milletvekilleri isimleri 2023…
YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Parti Meclis’e 44 milletvekili göndermeye hak kazandı. Geçici sonuçlara göre İYİ Parti’den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM’de görev alacak. İşte 28. Dönem’de İYİ Parti’yi TBMM’de temsil edecek o isimler…
İL İL TAM LİSTE İYİ PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ 2023
AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ - Adana
BİLAL BİLİCİ - Adana
HAKAN ŞEREF OLGUN - Afyonkarahisar
UĞUR POYRAZ - Antalya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AYKUT KAYA - Antalya
ÖMER KARAKAŞ - Aydın
TURHAN ÇÖMEZ - Balıkesir
RIDVAN UZ - Çanakkale
YASİN ÖZTÜRK - Denizli
MEHMET AKALIN - Edirne
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU - Eskişehir
MEHMET MUSTAFA GÜRBAN - Gaziantep
ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN- Hatay
AYLİN CESUR - Isparta
BURHANETTİN KOCAMAZ - Mersin
DURSUN ATAŞ - Kayseri
LÜTFÜ TÜRKKAN - Kocaeli
ÜNAL KARAMAN - Konya
ŞENOL SUNAT - Manisa
METİN ERGUN - Muğla
ÜMİT DİKBAYIR - Sakarya
ERHAN USTA - Samsun
SELCAN HAMŞIOĞLU - Tekirdağ
YAVUZ AYDIN - Trabzon
LÜTFULLAH KAYALAR - Yozgat
TURAN YALDIR - Aksaray
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - Bursa
HASAN TOKTAŞ - Bursa
NİMET ÖZDEMİR - İstanbul
BURAK AKBURAK - İstanbul
MUSTAFA CİHAN PAÇACI - İstanbul
MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İstanbul
MEHMET SELİM ENSARİOĞLU - İstanbul
ERSİN BEYAZ - İstanbul
SEYİTHAN İZSİZ - İstanbul
AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU - İstanbul
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İzmir
ÜMİT ÖZLALE - İzmir
HÜSMEN KIRKPINAR - İzmir
KORAY AYDIN - Ankara
AHMET EŞREF FAKIBABA - Ankara
ADNAN BEKER - Ankara
YÜKSEL ARSLAN - Ankara
KÜRŞAD ZORLU - Ankara