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Siyaset İl il tam liste İYİ Parti milletvekilleri isimleri 2023… 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kimler oldu?
Siyaset

İl il tam liste İYİ Parti milletvekilleri isimleri 2023… 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kimler oldu?

Yeniakit Publisher
2023-09-06 11:18:00 -
İl il tam liste İYİ Parti milletvekilleri isimleri 2023… 28. Dönem İYİ Parti milletvekilleri kimler oldu?

Geçici seçim sonuçlarına göre İYİ Parti Meclis’e 44 milletvekili göndermeye hak kazandı. Turhan Çömez, Aylin Cesur, Ünal Karaman, Erhan Usta, Buğra Kavuncu ve Koray Aydın İYİ Parti’nin 28. Dönem milletvekilleri arasında yerini aldı. Peki, İYİ Parti milletvekilleri kimler oldu? İşte il il tam liste İYİ Parti milletvekilleri isimleri 2023…

YSK tarafından ilan edilecek kesin seçim sonuçları öncesinde Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Parti Meclis’e 44 milletvekili göndermeye hak kazandı. Geçici sonuçlara göre İYİ Parti’den sembol isimler gelecek dönemde de TBMM’de görev alacak. İşte 28. Dönem’de İYİ Parti’yi TBMM’de temsil edecek o isimler…

İL İL TAM LİSTE İYİ PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ 2023

AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ - Adana

BİLAL BİLİCİ - Adana

HAKAN ŞEREF OLGUN - Afyonkarahisar

UĞUR POYRAZ - Antalya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AYKUT KAYA - Antalya

ÖMER KARAKAŞ - Aydın

TURHAN ÇÖMEZ - Balıkesir

RIDVAN UZ - Çanakkale

YASİN ÖZTÜRK - Denizli

MEHMET AKALIN - Edirne

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU - Eskişehir

MEHMET MUSTAFA GÜRBAN - Gaziantep

ADNAN ŞEFİK ÇİRKİN-  Hatay

AYLİN CESUR - Isparta

BURHANETTİN KOCAMAZ - Mersin

DURSUN ATAŞ - Kayseri

LÜTFÜ TÜRKKAN - Kocaeli

ÜNAL KARAMAN - Konya

ŞENOL SUNAT - Manisa

METİN ERGUN - Muğla

ÜMİT DİKBAYIR - Sakarya

ERHAN USTA - Samsun

SELCAN HAMŞIOĞLU - Tekirdağ

YAVUZ AYDIN - Trabzon

LÜTFULLAH KAYALAR - Yozgat

TURAN YALDIR - Aksaray

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU - Bursa

HASAN TOKTAŞ - Bursa

NİMET ÖZDEMİR - İstanbul

BURAK AKBURAK - İstanbul

MUSTAFA CİHAN PAÇACI - İstanbul

MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU - İstanbul

MEHMET SELİM ENSARİOĞLU - İstanbul

ERSİN BEYAZ - İstanbul

SEYİTHAN İZSİZ - İstanbul

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU - İstanbul

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU - İzmir

ÜMİT ÖZLALE - İzmir

HÜSMEN KIRKPINAR - İzmir

KORAY AYDIN - Ankara

AHMET EŞREF FAKIBABA - Ankara

ADNAN BEKER - Ankara

YÜKSEL ARSLAN - Ankara

KÜRŞAD ZORLU - Ankara

 

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