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Sağlık İl il koronavirüs vaka sayısı güncel | Hangi ilde kaç korona vakası var?
Sağlık

İl il koronavirüs vaka sayısı güncel | Hangi ilde kaç korona vakası var?

İstanbul güncel vaka sayısı | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasına ait il il vaka sayısı tablosunu paylaştı. Peki, en çok vaka hangi ilde? Koronavirüs güncel vaka sayısı | Hangi ilde en çok korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 17:23:00 -
İl il koronavirüs vaka sayısı güncel | Hangi ilde kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı haftalık olarak illere göre vaka sayılarını paylaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç?

İl il koronavirüs vaka sayısı güncel | Hangi ilde kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, “Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli” ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Haftalık verilere göre Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

 

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