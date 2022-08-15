İl il hava durumu | 16 Ağustos 2022 hava durumu salı (yarın) nasıl olacak?

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Hava sıcaklıkları artacak mı?

Hava durumu raporuna göre yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Isparta, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Çanakkale'nin iç kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop hariç bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklenmiyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

Denizlerde hava durumu

Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam ve gece güney yönlerden; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam ve gece kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağışta orta.

MARMARA

Hava Durumu: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden 3 ila 5, akşam ve gece 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağışta orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı, akşam ve gece kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağışta orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney yönlerden 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5, batısı batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz’in batısında 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağışta orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi.