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Gündem İl Göç İdaresi'nden açıklama geldi! O kavgaya karışan Suriyeliler sınır dışı edildi
Gündem

İl Göç İdaresi'nden açıklama geldi! O kavgaya karışan Suriyeliler sınır dışı edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki Suriyeli grubun kavgasına ilişkin açıklamada bulunan Mersin İl Göç İdaresi, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 Suriyelinin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 21:31:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Mersin'in Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi'nde iki Suriyeli grup 4 Nisan'da taşlı, sopalı, bıçaklı kavga ile mahalleyi savaş alanına çevirmişti.

Kavgaya karışan 7 Suriyeli sınır dışı edildi!

Yaşanan münferit hadise sosyal medyada gündem olurken, Suriyeliler üzerinden ırkçı söylemlerle kara propganda yürütüldü.

Mersin İl Göç İdaresi, Akdeniz İlçesi'nde yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Göç İdaresi, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 Suriyelinin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini ifade etti.

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