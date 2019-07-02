İl Genel Meclis Başkanı Yalçın’dan ziyaretler Kilis İl Genel Meclis BaşkanıŞıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.

Kilis İl Genel Meclis BaşkanıŞıhmehmet Yalçın ve Meclis üyelerinden ziyaretler sürüyor.

Kilis İl Genel Meclis BaşkanıŞıhmehmet Yalçın ile il genel meclisi üyeleri İlJandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgilve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses’e ziyarette bulundular. Ziyaretlerin iade-i ziyaret kapsamında yapıldığı, görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

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