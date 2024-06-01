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Gündem İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması Resmi Gazete'de
Gündem

İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2024-06-01 02:49:00 -
İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması Resmi Gazete'de

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanıyla İl Bilge Hatun Vakfı'nın kurulması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu. Vakfın amacı, 'Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir' şeklinde tanımlanırken, vakfedenlerin MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu ve vakfın mal varlığı ise 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Yayımlanan ilanda vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği belirtildi.

DHA

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