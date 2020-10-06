İl başkanlarından Destici’ye destek
BBP il başkanları, 11. Olağan Kongre’de Genel Başkan Mustafa Destici’yi destekleyeceklerini açıkladı.
BBP’den yapılan açıklamada, 18 Ekim pazar günü Ankara’da, partinin 11’inci Olağan Kongre’sinin gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Ankara’da il başkanları toplantısının yapıldığı aktarılan açıklamada, toplantıda İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri başta olmak üzere tüm il başkanlarının, kongrede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye destek kararı aldığı kaydedildi. Akılcı bir strateji ve milli bir duruş sergileyen Başkan Destici, Cumhur İttifakı ile işbirliğine giderek Ankara milletvekili seçilmişti.