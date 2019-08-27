Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Masabaşı Deprem Tatbikatı Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Vali Yardımcısı Alper Balcı, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın, Büyükşehir Belediyesi adına Deniz Kaplan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar ve diğer kurul üyeleri katıldı. Açılış konuşmasında Vali Çakacak, Eskişehir İl Afet Müdahale Plânı’nın (TAMP-Eskişehir) 26 adet yerel düzey hizmet gruplarının birbirleri ile olan ilişkilerini, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlattığını söyledi. Vali Çakacak, “Bu yönüyle her birimin kendi sorumluluğunu bilmesi ve işbirliği içerisinde olacağı birimlerle yapacağı iş ve işlemlere olan hâkimiyeti çok önemlidir. Zaman zaman yapacağımız bu tür masabaşı tatbikatları ile bir afet meydana geldiğinde bu 26 hizmet grubunun koordinasyon içerisinde çalışmasını, afete hazırlık sürecinin hızlandırılmasını ve varsa eksikliklerin giderilmesini amaçlıyoruz” dedi.

"Günümüzde bilinçli ve etkili yöntemler ile deprem hasarlarının azaltılması mümkün"

Hazırlanan deprem senaryosu üzerinden, İl Afet Müdahale Plânımızın (TAMP-Eskişehir) işlerliğinin ve uygulanabilirliğinin test edilmesi, hizmet gruplarının plâna hâkimiyetlerinin kontrol edilmesi gibi amaçlarla yapılan toplantı ve masabaşı deprem tatbikatının önemine değinen Vali Çakacak, “Bilindiği üzere, ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisi olan ‘Akdeniz-Alp-Himalaya’ kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ve neredeyse topraklarımızın yüzde 92’si, nüfusumuzun da yüzde 98’i deprem bölgeleri içerisindedir. İlimiz, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Batı Anadolu’da bulunan faylar arasında yer almaktadır. Batı Anadolu’yu Anadolu’dan ayıran kuzey sınırı Eskişehir Fay Zonu’dur. Ancak Eskişehir Fay Zonu’nun yıllık hareket miktarı, ülkemizdeki diğer aktif faylara nazaran daha düşüktür. Geçmişe baktığımızda 1956 yılında ilimizde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1219 yapı hasar görmüştür. 1999 yılında yaşanan 7,6 büyüklüğündeki Marmara Depremi’nde ise ilimizde 33 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup 107 yapı hasar görmüştür. Depremleri önlemek olanak dışıdır. Ancak günümüzde bilinçli ve etkili yöntemler ile deprem hasarlarının azaltılması mümkün olmaktadır. Depremlerle yaşamak zorunda olan ülkelerin bu doğrultuda büyük çabalar gösterdiği; yapılan araştırmalar, gözlemler ve deneyimler ile edinilen bilgiler birleştirilerek, çağdaş teknolojilerden de yararlanılarak afetlerin etkileri azaltılabilmekte, can ve mal kayıpları en az düzeye indirilebilmektedir" diye konuştu.

"İl çapında yaptığımız tatbikat varsa eksikliklerimizi görmemizi sağlamada oldukça faydalı olmuştur"

Afetle mücadelenin kolay ve tek başına bir kurumun yapabileceği bir iş olmadığını, birçok konuda olduğu gibi bu mücadelede de topyekün mücadelenin ve eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Çakacak, "30 Nisan 2019’da 519 personelin katılımı ile 81 araç-iş makinesi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ait 1 helikopterin görevlendirildiği, tüm ana çözüm ortakları ve destek çözüm ortaklarının katılımları ile plânlı, haberli ve sıkıştırılmış zamanlı olarak saha tatbikatı gerçekleştirilmiştir. İl çapında yaptığımız bu tatbikat mevcut durumu, varsa eksikliklerimizi görmemizi sağlamada oldukça faydalı olmuştur. İlerleyen zamanlarda komşu illerle beraber yapacağımız tatbikatlarla hazırlık eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı ve masabaşı deprem tatbikatımızın verimli geçmesini diliyorum” açıklamalarında bulundu.

İl Afet ve Acil Durum müdürü Recep Bayar’ın Eskişehir İl Afet Müdahale Plânı (TAMP-Eskişehir) ile ilgili yaptığı sunumun ardından toplantı, kurul üyesi olan 26 hizmet grubu yetkililerinin hazırlanan senaryo gereği yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermeleriyle son buldu.