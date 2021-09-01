İktidarın virüsle mücadeledeki başarısını gölgelemek için ne diyeceklerini şaşırdılar! Anne karnındaki bebekleri de hesaba katalım mı, Şebnem hanım?

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Koronavirüsle mücadele sürecine, vatandaşlara "korku" pompalamaktan başka hiçbir katkı sunmayan Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, aşılanma verileri üzerinden iktidarı hedef aldı.

Anne karnındaki bebeleri de hesaba katalım mı, Şebnem hanım?

TTB Başkanı Fincancı, dünyanın hiçbir ülkesinde hesaba dahil edilmeyen 18 yaş altı nüfusu öne sürerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İki doz aşıda yüzde 60'lara ulaştık." açıklamasını kendince yalanlamaya çalıştı.

'Yüzde 40'a ancak ulaşmış bir aşılama oranından bahsediyoruz'

Prof. Dr. Fincancı, Türkiye’deki bağışıklama oranı konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye’de aşılama hızında ne yazık ki istenen etki henüz sağlanabilmiş değil. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı iki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı gibi bir takım rakamlar paylaşıyor olsa da bunu 18 yaş üstü nüfusa göre yaptığını biliyoruz. Endişe verici varyantlardan daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantının hakim olduğu düşünüldüğünde 18 yaş üstü ile sınırlı aşılanma oranları yeterli değil, genel nüfusu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’de bir göçmen nüfusunun da olduğunu biliyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Böyle bakacak olursak yüzde 40’a ancak ulaşmış bir aşılama oranından söz ediyoruz. Aşılamamız tamamlanmış değil."