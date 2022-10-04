İktidar olurlarsa sarılacakları tek şey 'faiz' olacak! İşte kafalarındaki oran

Halk TV'deki canlı yayında konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, iktidara gelmeleri durumunda enflasyonu faizle düşüreceklerini ve faizi yükselteceklerini açıkladı.

Ekonomiye ilişkin yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Bilimsel olarak oturulur 3 ayda enflasyonu nereye indireceğinizi belirlersiniz. Ona göre de faiz silahını kullanırsınız. Şimdi ilk önce beklentiyi düşürmek lazım, o da paketi uygulama şekline göre değişir. Enflasyon 40 civarına inerse faiz de o civarlarda bir yerde olur." diyerek faizi artıracaklarını açıkladı.