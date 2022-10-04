  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İktidar olurlarsa sarılacakları tek şey 'faiz' olacak! İşte kafalarındaki oran
Ekonomi

İktidar olurlarsa sarılacakları tek şey 'faiz' olacak! İşte kafalarındaki oran

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı programda iktidara gelmeleri halinde enflasyonu nasıl düşüreceklerini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 00:00:00 -

Halk TV'deki canlı yayında konuşan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, iktidara gelmeleri durumunda enflasyonu faizle düşüreceklerini ve faizi yükselteceklerini açıkladı.

Ekonomiye ilişkin yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Bilimsel olarak oturulur 3 ayda enflasyonu nereye indireceğinizi belirlersiniz. Ona göre de faiz silahını kullanırsınız. Şimdi ilk önce beklentiyi düşürmek lazım, o da paketi uygulama şekline göre değişir. Enflasyon 40 civarına inerse faiz de o civarlarda bir yerde olur." diyerek faizi artıracaklarını açıkladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23