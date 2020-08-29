İktidar icraat yaparken muhalefet ‘goygoy’ peşinde

Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz aramaları, Ege’de Yunan’la gerilim, Giresun’da sel felaketi gibi ciddi problemlere karşı etkin ve hızlı çözümlerle tarihi başarılara imza atan, devasa projeleri de bir bir hayata geçiren AK Parti iktidarına karşı “goygoy” muhalefeti yapan CHP, HDP ve İP’in gündemi bambaşka.

30 Ağustos yalanını kendileri attı, kendileri inandı

İktidara yön vermeleri gerekirken, kuruldukları koltuklardan sadece ahkam kesmekle yetinen muhalefet kanadı, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin yasaklandığı yalanını öne attı. CHP Milletvekilleri Engin Özkoç ile Mahir Polat ve İP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin yasaklandığını iddia etti. İçişleri Bakanlığı, yasaklamanın yalan olduğunu duyurarak koronavirüs nedeniyle bazı tedbirlerin alındığını duyurdu. Salgına karşı alınması gereken tedbirlerin valiliklere gönderilmesinin “yasak” olmadığını duyuran Bakanlık, “Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapılmıştır.” açıklamasını yaparak yalanı boşa çıkardı.

Diyanet düşmanları, Papa aşıkları

Dine ve dindarlara düşmanlık için fırsat kollayan CHP ve avanesi, Giresun’da sel felaketinin yaşandığı bölgeye giderek mağdur vatandaşlarla bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef gösterdi. CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanı sel alanına niçin cübbeyle dalmış? Fikri olan var mı, Ali Erbaş ne yapmaya çalışıyor?” dedi. CHP’li gazeteci İsmail Saymaz, “Diyanet İşleri Başkanı’nın sel felaketi ile ne ilgisi var? Haydi, gitti, diyelim, çamur deryası içinde cübbeyle gezmesinin ne manası var?” hezeyanını savurdu. Aynısını Papa’nın da yaptığı ortaya çıkınca “gavur aşıkları” dut yemiş bülbüle döndü. Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Franciscus’un dini kıyafetleriyle İtalya’daki Amatrice kentine deprem sonrası bölgeyi dini kıyafetleriyle ziyaret ettiği belirlendi.

16 milyonluk İstanbul’un gündemi polyester heykel

Türkiye petrol ve doğalgaz aramalarında 7 düveli karşısına aldığı bu günlerde CHP’li İBB’de İstanbul Otogarı’na dikilen Mustafa Kemal heykelinin tunçtan mı yoksa polyesterden mi yapılması gerektiği tartışılıyor. İstanbul Otogarı’na yapılan Mustafa Kemal heykelini yerinde inceleyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki heyetle birlikte, “Heykel tunçtan değil polyesterden yapılmış, bir taş gelse hemen kırılır. Yüzü de benzememiş” şeklinde konuşma yaptı.

Gündeme gelebilmek adına tüm absürtlükleri sergileyen CHP’li Ekrem İmamoğlu ise gittiği her yerde mağdur rolüne bürünüyor. CHP’li İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi’ne ziyaret gerçekleştirdiği esnada, tadilat çalışması olan Kadın Aktivite Merkezi’nin kapalı olmasına “Ben geldim diye kapattılar” dedi.

Millette sevinç, onlarda goygoy

“Karadeniz’deki doğalgazın hiçbir faydası olmayacak” dediler, en az 60 milyar dolar gelir getireceği saptandı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfiyle ilgili muhalefetin goygoyları ise şöyle kayıtlara geçti:

n CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener: “320 milyar metreküp Karadeniz’de küçük bir doğalgaz alanı.”

n HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: “Her sıkıştıklarında gaz çıkarıyorlar.”

n İP Milletvelili Aytun Çıray: “320 milyar metreküp doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz.”

n CHP 23. Dönem İzmir Milletvekili Şenol Sunat: “Gazozun gazı uçtu.”

n CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının Türkiye’ye hiçbir faydası olmayacak.

n Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: “Karadeniz’de gaz bularak milletin gazını alma yoluna gidiyorlar.”

n CHP Yandaşı Tele 1’in Sahibi Merdan Yanardağ: “320 (milyar metreküp) çıkınca üzerinde konuşulmaya bile değmez. Erdoğan’ın müjdesi fiyasko çıkmıştır. Bu müjde falan değil.”