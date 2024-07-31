İktidar ağzıyla kuş tutsa bile bir bahane bulup suçluyorlar! Muhalefet olmak nimet nimet

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türkiye'deki muhalefetin konfor alanını eleştirdi. Pazarcı, muhalefetin sorumluluk almadığını ve sadece eleştirmekle yetindiğini belirtti. Belediyelerin ve muhalefetin halkın sorunlarını çözmek yerine popülist politikalara yöneldiğini ifade eden Pazarcı, muhalefetin gerçek sorunlarla yüzleşmekten kaçındığını vurguladı. İşte Emin Pazarcı'nın yazısı:

"Bugün biraz son dönemde hâkim olan muhalefet anlayışından bahsedeceğim size. Çok büyük bir konfor alanıdır, Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi nimettir, nimet!..

Hiçbir sorumluluk almazsın, sırtında yumurta küfesi taşımazsın. Taşıyana da taş atarsın, olur biter. Al sana muhalefet!

Mesela...

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Kazandığın belediyelerde işçinin aylığından kaynağında kestiğin SGK primlerini ödemezsin. Üzerine yatarsın. Buna rağmen, emekli aylıkları üzerinden iktidara veryansın edersin. "Kardeşim sen önce borcunu öde" diyenlere de çemkirirsin. Nasıl olsa bahane de peşinden koşacak destekçi de çok.

Ya da sokak hayvanlarını istismar edersin. Yıllarca hiçbir iş yapmaz, yatarsın. Çözüm teklifi sunmazsın. Tersine sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymazsın. Çözüm için yola çıkanları da engellemek için ne gerekiyorsa onu yaparsın.

Adın olur hayvansever!

Kolaydır bizde bedavadan bazı sıfatları kazanmak. "Hayvansever" unvanını aldıktan sonra her şey serbesttir artık. O hayvanların sokaklarda perişan halde yaşaması, araçların altında kalıp telef olması, aç-susuz gezmesi senin için önemli değildir. "Barınaklara koyalım" diyenlere karşı çıkarsın. "Katliam" der, onlara el uzatanları bile karalarsın.

Yetmez, hayvanseversin ya, o hayvanların sokaklarda parçaladığı çocukların ana babalarına bile saldırabilir, hakaret edebilirsin. Böyle bir konfor alanına sahipsin artık!

"Zam" denince ortalığı ayağa kaldırırsın. Geniş kitleleri harekete geçirmek için çırpınırsın. Ama kendi belediyelerinde serbestsin. Verdiğin vaatler önemli değil, nasıl olsa sorumlu tutup suçlayacağın bir iktidar var. LGBT konusunu bile iktidara yükler, onlara sahip çıkar, yoluna devam edersin...

İktidar ağzıyla kuş tutsa bile bir bahane bulur suçlarsın. Zaten yıllar önce "Siz dünyanın en iyi işini bile yapsanız, biz sizi desteklemeyiz" demişliğin vardır. Açtığın Kent Lokantası'nda verdiğin yemek, dağıttığın çorba ve limonata, onların savunma sanayiinde yaptığı hamlelerden çok daha değerlidir!

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Rahatsın, hiçbir şey yapmana, elini soğuk sudan sıcak suya sokmana gerek yok. Tepkilerden beslenir, yelkenlerini şişirirsin...

Bir de Atatürkçülük sosunu dökersen üzerine, gel keyfim gel!

Partinden gerçek Atatürkçüleri kovabilirsin. O'nun kurduğu Cumhuriyeti yıkmak isteyen DEM'lilerle kol kola girebilirsin. Misak-ı Milli sınırları içinde kalan yerlere bile yurt savunması için asker gönderilmesine karşı çıkabilirsin. İşine gelirse Milli Mücadeleyi bir kenara atıp Mustafa Kemal'in siyaseten söylediği "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözüne sarılabilirsin.

Tıpkı din ve dindarlar konunda yaptığın gibi! Oy için sahip çıkar, normal zamanlarda da dini değerleri yerden yere vurabilirsin.

Gerçekten çok büyük konfordur Türkiye'de muhalefet olmak...

"Türkiye geri bırakıldı" diye nutuk atarsın. Koskoca TOGG fabrikasını görmezsin. Petrol bulunur, önemsemezsin. Doğalgaz çıkar, "nerede" dersin. Bu arada "Batırdınız Türkiye'yi" demeyi ihmal etmezsin.

"Yumuşama ve normalleşme" derken bile serbesttir sana yerden yere vurup hakaret etmek. Dedim ya, bu ülkede muhalefet olmak nimettir nimet! Büyük nimet!"