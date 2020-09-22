İkrime Sabri: İsrail marşını çalmak haramdır

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam HeyetiBaşkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinde Körfez ülkelerinden bazı kişilerin bu anlaşmaya destek için İsrail ulusal marşını çalması ve okumasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ulusal marşında Müslümanların üçüncü mukaddes şehrinin ve Filistin topraklarının tümünün Yahudilere ait olduğu yönünde ifadeler bulunduğuna işaret eden Şeyh Sabri, söz konusu sözlerin yer aldığı marşı çalmanın ve okumanın haram olduğunu söyledi.