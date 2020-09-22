  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İkrime Sabri: İsrail marşını çalmak haramdır
Dünya

İkrime Sabri: İsrail marşını çalmak haramdır

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Müslümanların İsrail’in ulusal marşını çalmasının ve okumasının haram olduğu fetvasını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:59:00 -
İkrime Sabri: İsrail marşını çalmak haramdır

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam HeyetiBaşkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecinde Körfez ülkelerinden bazı kişilerin bu anlaşmaya destek için İsrail ulusal marşını çalması ve okumasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ulusal marşında Müslümanların üçüncü mukaddes şehrinin ve Filistin topraklarının tümünün Yahudilere ait olduğu yönünde ifadeler bulunduğuna işaret eden Şeyh Sabri, söz konusu sözlerin yer aldığı marşı çalmanın ve okumanın haram olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Büyükelçi Kılıç'tan S-400 ve F-35 açıklaması

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki bazı sorunların iki ülke arasındaki ilişkilere yansımaması gerektiğini söyleyen Tür..
İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'
Siyaset

İşte Erdoğan'ın söylediği 'Türkiye modeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti il başkanları toplantısında bahsettiği “Türkiye modeli”nin detayları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Tür..
Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı
Dünya

Rumlardan Türkiye engeli! AB'den yaptırım kararı çıkmadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell AB dışişleri bakanlarının Rum kesiminin engeliyle Belarus'a yaptırım..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı