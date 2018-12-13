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İkram sanıp hepsini yediler, hesabı görünce şoke oldular

Antalya'da 8 kişilik rezervasyon yaptırarak gittiği et restoranında hesabı istediğinde, fişte yazan 827 liranın 285’inin meze için olduğunu öğrenen iş insanı Mehmet Kozan, restoranı Antalya Valiliğine şikayet etti.

13 Aralık 2018 Perşembe 14:50
İkram sanıp hepsini yediler, hesabı görünce şoke oldular

Antalya'da et restoranından 8 kişilik rezervasyon yaptıran Mehmet Kozan, hesabı istediğinde, fişte yazan 827 liranın 285’inin meze için olduğunu gördü. Restoranla ilgili valiliğe şikayette bulunan Kozan, "Biz restorana gittiğimizde mezeler masaya yerleştirilmişti. Biz de ikram olduğunu düşündük. Uyarmadılar ve fiyata işlemişler" dedi.

Antalya’da, ekim ayında düzenlenen fuara 8 arkadaşıyla katılan iş insanı Mehmet Kozan, fuar sonunda arkadaşlarıyla birlikte restoranda akşam yemeği yemek istedi. Tavsiye üzerine Konyaaltı ilçesindeki et restoranını telefonla arayan Kozan, 8 kişilik rezervasyon yapılmasını istedi. Akşam saatlerinde restorana giden Kozan ve arkadaşları, maskolin, humus, hibeş, yoğurtlu patlıcan, al biber, atom, çiçek bamya ve köpoğlu mezeleriyle masanın hazırlandığını gördü. Kendilerine sorulmadan ve talepte bulunmadıkları halde mezelerin masaya önceden yerleştirilmesiyle ikram olduğu düşüncesine kapılan Kozan ve arkadaşları, ana yemek olarak 2 kuzu tandır, 2 pideli köfte, 2 dana kaburga, 2 beyin salatası, 4 çorba ile içecek olarak 4 litre su, 1 kola, 1 gazoz ve 1 sade soda siparişi verdi. Yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemek için kasaya yönelen Kozan ve arkadaşları, 827 liralık adisyon fişini görünce şaşkınlık yaşadı.

285 liralık meze

Hesaba itiraz eden 8 arkadaş, yanlışlık olabileceğini söyledi. Adisyonu tekrar inceleyen restoran yetkilileri, yanlışlık olmadığını, fiyata 285 liralık mezelerin de dahil olduğunu söyledi. Mehmet Kozan ise restorana geldiklerinde mezelerin masaya yerleştirilmiş olduğunu, kendilerinde ikram düşüncesi oluştuğunu belirtip, hatanın restorandan kaynaklandığını anlattı. Hesabı ödeyen 8 arkadaş, dilekçe yazarak, restoranı Antalya Valiliği’ne şikayet etti.

Antalya Valiliği tarafından şikayetin gereğinin yapılması için dilekçe, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (AESOB) gönderilerek, inceleme başlatılması istendi. Restoranın AESOB’a değil Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) üye olduğunun anlaşılması üzerine şikayetin ilerleyen günlerde ilgili odaya gönderileceği kaydedildi.

’Bizi uyarmadılar’

Hesaba yaptıkları itirazın ve şikayetlerinin aşamalarını takip ettiğini anlatan Mehmet Kozan, alkol kullanmadıkları halde alkol alınmış gibi kabarık hesap geldiğini söyledi. Adisyonda 1 sade sodanın dahi 6 TL olduğunu fark ettiklerini belirten Kozan, "Tavsiye üzerine gittiğimiz restoranda yaşadığımız şoku unutamıyoruz. Mevzu para da değil, ortada bir haksızlık ve vatandaşı aptal yerine koymak var. Ben sadece masa hazırlanmasını, yani gittiğimizde ayakta kalmayalım 8 kişilik bir yer rezerve edilsin istedim. Mezeleri masada görünce ve ilk defa bu restorana gittiğim için ’Herhalde ikramlıktır yoksa bize sorarlardı’ diye düşündüm. Bizi uyarmadılar" diye konuştu.

Bize ’masayı donatın’ dediler

Restoran yetkilileri ise şikayetle ilgili açıklamada bulundu. Mehmet Kozan’ın telefonda görüştüğü restoran şefi, özellikle masanın donatılması konusunda ısrarlı oldukları için mezelerin masada hazır bulundurulduğunu savunarak, "Bizimle görüştüklerinde ’Ağır misafirlerim gelecek, masayı donatın’ dediler. Biz de gerekeni yaptık. Antalya gibi bir yerde 10 çeşit mezenin ücretsiz ya da ikram olması mümkün mü? Biz normalde gelen misafirlerimizin talebi dışında masaya hiç bir şey koymayız. Birkaç mezemiz olur masada, o da ikramımızdır" dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:50
  1. Konya
  2. İkram sanıp hepsini yediler
  3. hesabı görünce şoke oldular
  4. Antalya
  5. et restorantı
  6. Mehmet Kozan
  7. meze fiyatları

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