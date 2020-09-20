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Gündem İkna ile teslim olan 3 teröristten 2’sinin kimlikleri belirlendi
Gündem

İkna ile teslim olan 3 teröristten 2’sinin kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak’ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurmasının ardından Mardin’de ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan biri İran uyruklu iki teröristin kimlikleri belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:27:00 -
İkna ile teslim olan 3 teröristten 2’sinin kimlikleri belirlendi

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu teslim olan Şanlıurfa'da örgüte katılan ve 2014 yılından bu yana terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ‘Jinda’ kod adlı B.B. ile İran'dan örgüte katılan ve 2016 yılından beri örgüt içerisinde bulunan İran uyruklu ‘Dilan’ kod adlı K.M. isimli teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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