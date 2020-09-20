İkna ile teslim olan 3 teröristten 2’sinin kimlikleri belirlendi

Mardin ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu teslim olan Şanlıurfa'da örgüte katılan ve 2014 yılından bu yana terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ‘Jinda’ kod adlı B.B. ile İran'dan örgüte katılan ve 2016 yılından beri örgüt içerisinde bulunan İran uyruklu ‘Dilan’ kod adlı K.M. isimli teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.