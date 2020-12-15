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Aktüel İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Aktüel

İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:07:01 -
İkna çalışması sonucu bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 231'e yükseldi.

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