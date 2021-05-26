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Gündem İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu
Gündem

İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Akın Komutanlığı'nda rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ'ün şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 09:23:00 -
İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG Akın Komutanlığı'nda 25 Mayıs 2021'de rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız gemide yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Ülüğ'ün dün şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Ülüğ'ün fotoğrafına da yer verildi.

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