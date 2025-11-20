  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem İklim Zirvesi COP31 2026'da  Türkiye’de düzenlenecek:
Gündem

İklim Zirvesi COP31 2026'da  Türkiye’de düzenlenecek:

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İklim Zirvesi COP31 2026'da  Türkiye’de düzenlenecek:

Türkiye, Kasım 2026'de gerçekleştirilmesi planlanan COP31'i Antalya'da düzenleyecek.

Avustralya, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin, 2026’da Türkiye’de düzenleneceğini, hükümetler arası müzakerelerin ise Avustralya’da yapılacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin, 2026’da Türkiye’de düzenleneceğini açıkladı.
 
Avustralya, 31’inci Taraflar Konferansı, yani COP31’e ev sahipliği için Türkiye ile yarışıyordu. Albanese, zirvenin Türkiye’de olacağını ancak hükümetler arası müzakerelere Avustralya’nın başkanlık edeceğini söyledi. Albanese, “Ortaya koyduğumuz şey, hem Avustralya hem de Türkiye için büyük bir kazanım” dedi.
 
Zirvenin Antalya’da yapılacağı öne sürülüyor. COP31 ön toplantısı ise Pasifik bölgesinde düzenlecek.
 
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca zirveye ev sahipliği konusunda uzlaşıya varılamadığında, toplantılar Almanya’nın Bonn kentinde yapılıyor.
 
COP NEDİR?
 
COP, 1994 yılında kabul edilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin en üst karar alma organı. Bu sözleşmeye 197 ülke taraf.
 
Almanya’nın başkenti Berlin’de, 1995’te başlayan konferanslar, çeşitli kazanımlara imza attı. Ancak değerlendirmelerin çoğuna göre bu toplantılarda tarafların karar verme kabiliyeti ve hızı beklenenden daha az oldu.
 
1988’de kurulan BM organı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) iklim kriziyle ilgili bilimsel verileri devamlı güncelleyerek yayımladığı raporlarla Taraflar Konferansı’nda alınan kararlara rehberlik eden tekorgan oldu.
 
Bu yılki COP, Brezilya’nın Belem kentinde düzenleniyor. Zirve, 21 Kasım’a kadar devam edecek. COP30’a bu yıl fosil yakıtlardan çıkış tartışmalarının ve ülkelerin ulusal katkı beyanlarının yanı sıra, yerli halklar ve iklim aktivistlerinin protestoları damga vurdu.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ABdullah

Zirve Türkiyede ama başkanlık edecek, oturumu yönetecek olan ülke Avustralya. Biz sadece bina vereceğiz, sonra kenardan izleyeceğiz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23