“İklim Kutusu” ile iklim değişikliğine dikkat
Çorum Bilim ve Sanat Merkezi biyoloji öğretmeni Mehmet Fidan ve lise öğrencisi Cihad Can Özbaydemir’in hazırladıkları “İklim Kutusunun Öğrencilerin Farkındalıkları Üzerine Etkisi Projesi” ile öğrenciler, iklim değişikliğinin canlılara etkisini kısa sürede görebiliyor.
Fidan ve Özbaydemir’in projesi, TÜBİTAK’ın, yaklaşık 1700 projenin yarıştığı Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda birincilik elde etti. Fidan, “Çalışmamızda 50-60 gün yaşayabilen meyve sineği kullanmaya karar verdik. İklim değişikliğinin canlı üzerindeki etkisini hemen ortaya çıkarmak istediğimiz için meyve sineğini kullandık. Hemen ortaya çıkmasının öğrenciler üzerindeki etkisini de görmek istedik. Oyun temalı bir proje yerine canlı kullanarak canlıdaki etkiyi gözümüzle görmeyi hedefledik” dedi.