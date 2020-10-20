  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına başvurular başladı
Aktüel

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına başvurular başladı

Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen, BM Kalkınma Programı desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek program kapsamında, hibe proje başvuruları için 14 Ekim itibarıyla ilana çıkıldı - Desteklenecek projeler için 6 milyon 800 bin avro kaynağın tahsis edildiği programda, ön başvurular 30 Kasım'da sona erecek

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:13:59 -
İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programına başvurular başladı

ANKARA (AA) - İklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek "İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı" kapsamında hibe proje başvuruları başladı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek program kapsamında hibe proje başvuruları için 14 Ekim itibarıyla ilana çıkıldı.

Hibe programıyla küresel olarak, "Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi", özelde ise "toplulukların ve şehirlerin dayanıklılığını artırmak, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak ve etkilenebilir ekonomik sektörlerin uyum kapasitesini artırmak" amaçlanıyor.

12 ila 18 ay süreli olacak hibe projelerine, sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf ve benzeri), belediyeler, yerel yönetimler (bölge veya il müdürlüğü, il özel idaresi, valilik ve benzeri), üniversiteler veya araştırma kurumları / merkezleri, kalkınma ajansları, kar amacı gütmeyen sendikalar, kooperatifler, odalar, meslek kuruluşları gibi yerel düzeyde işletmeler ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar başvurabilecek.

Desteklenecek projeler için 6 milyon 800 bin avro kaynağın tahsis edildiği programda, ön başvurular 30 Kasım'da sona erecek

Program çerçevesinde detaylı bilgiye ve başvuru rehberine, "https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=170484" linki üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün "www.ipa.gov.tr" internet adresi üzerinden, "ihaleler" başlıklı bölümden de çağrıya ilişkin bilgi edinilebilecek.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.
Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...
Gündem

Yunanistan'dan kalleş hamle! Türkiye'ye karşı S-300'leri...

Türkiye'nin Akdeniz'deki başarılarını hazmedemeyen Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini Girit'te NATO'dan habersiz NATO atış ala..
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay