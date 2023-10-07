İklim değişikliği sonbahar hasadını da öne çekti

Ülkenin merkez bölgesinde bulunan Henan eyaleti gibi yerlerde rekolte süreci, elverişli meteorolojik koşullar sayesinde hızlandırıldı. Dolayısıyla sonbahar hasadı, Bakanlığın belirttiğine göre, bu yıl geçen yılın benzer rekolte dönemine kıyasla öne alınmış oldu. Sezon ortası pirincinin yarıdan fazlası, mısırın yüzde 40’ından fazlası ve soyanın yüzde 40’ının rekoltesi şimdiden yapıldı.

Çin, bolluk içinde bir sonbahar ürününü güvenceye almak için çok sayıda önlem almıştı. Örneğin Maliye Bakanlığı, sonbahar tahıl ürünlerinin verimini desteklemek amacıyla gübre, haşarat ilacı ve elverişli bir tarım ortamına gerekli tüm ürünler için ağustos ayında 2,4 milyar yuan (yaklaşık 334 milyon dolar) tutarında sübvansiyon tahsis etmişti. Hükümetin 2023 faaliyet raporuna göre Çin, yıllık tarım üretiminin 650 milyar kilogram üzerinde miktarlara sabitlemeyi hedefliyor.