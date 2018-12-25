İkizlerin ömrü uzun oluyor

Vâde'yi takdir buyuran Allah Tealâ. Amenna. Lakin insanın da kendi sağlığı ile ilgilenmesi, o verilen "emanet"i koruyup kollaması gerekiyor. Meğer "ikizler" birbirleriyle karşılıkla daha bebeklikten başlayan yardımlaşmaları ile sağlıklarını daha iyi korudukları için normal insanlardan daha uzun yaşıyorlarmış.. Bu, bir bilim dergisinde makale olarak yer aldı. (*)

Araştırma Washington Üniversitesi’nde yapılmış. İkizlerin toplumun genelinden daha uzun yaşadığını görmüşler. Elde edilen sonuçların ikizler arasındaki yukarıda belirttiğimiz, yakın sosyal ilişkinin sağlık üzerindeki olumlu etkisiyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

Araştırmada Danimarka’da 1870-1900 yılları arasında doğmuş ve hayatını kaybetmiş aynı cinsiyetten 2932 ikize ait verileri incelenerek yapılmış. Daha sonra sonuçları Danimarka toplumunun ortalama ömür süresi ile karşılaştırmışlar.

Araştırmanın sonuçları, her iki cinsiyette de ikizlerin ortalama ömürlerinin toplumun ortalama ömür süresinden daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmış.

Araştırmada ayrıca çift yumurta ikizlerinin ömür süresi, toplumun genelinden çok az yüksekken, tek yumurta ikizlerinin ömrü daha yüksek!.

Erkek tek yumurta ikizleri ise en uzun süre yaşayan kişiler olarak belirtiliyor.

Peki sebep?

Bu durum, evli insanların bekarlara göre daha uzun yaşamasına benzer şekilde, sosyal desteğe dayanışmaya bağlanıyor. Sosyal destek dayanışma nasıl oluyor da fertlerin daha uzun yaşamasını sağlıyor diye bir soru aklınıza gelebilir.

Çünkü, çevremizdeki insanlar; yakınlarımız, destek vererek, dayanışma göstererek bizi sağlık açısından faydalı işler yapmaya teşvik ediyor.

İkiz kardeşler hayat boyu birbirlerine maddi ve manevi destek veriyor.

Meselâ bir kardeş hastayken diğeri onunla ilgileniyor, ona bakıyor. Moral veriyor. Bir yudum da olsa suyunu yetiştiriyor. İlaç saatlerini geciktirmesini önlüyor. Hekimle irtibat kuruyor. Neler yapılması gerektiğini, o hafızasında tutup, hastayı bunlarla ilgilenmek zorunda olmaktan çıkarıyor.

Benzer şekilde kardeşler kötü alışkanlıklarını bırakma konusunda da birbirlerine yardımcı oluyor. Kişiler arasındaki paylaşım arttıkça (kardeşler, eşler, yakın arkadaşlar) insanlar birbirlerinin ihtiyaçlarını daha kolay anlayabiliyor, böylece birbirlerine daha fazla yardımcı olabiliyorlar.

Araştırmacılar bu konu ile ilgili dünyanın farklı bölgelerinde yapılacak yeni araştırmaların ikiz olma, sosyal destek ve ömür süresi arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

(*) Sharrow, D. J., Anderson, J. J., "A Twin Protection Effect? Explaining Twin Survival Advantages with a Two-Process Mortality Model”, PLOS ONE, Cilt 11, Sayı 5