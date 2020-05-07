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Aktüel

İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:11:20 -
İkizce'de Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde Yukarı Kaynartaş Mahallesi'nin bir bölümü için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantina kararı alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri mevkisiyle ilgili ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Karaağaç Küme Evleri mevkisinin bu gece saat 24.00'ten itibaren karantinaya alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı ifade edildi.

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