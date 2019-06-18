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İkiz pehlivanlar "sizden iyi güreşçi olur" diyenleri mahcup etmedi

- Er meydanlarının "sarı fırtınaları" İsmail ve Turan Balaban kardeşler, yeni başarılar için idmanlarına ağırlık veriyor- Başpehlivan İsmail Balaban: "Bu işe başladığımızda bir hayalimiz vardı. İkiz başpehlivanlar olarak tarihe geçip adımızı yazdırmaktı. İkiz başpehlivanlar olarak başpehlivanlık kategorisine yükseldik, adımızı ikiz başpehlivan olarak tarihe ilk defa yazdırdık. Şimdiki hayalimiz ve hedefimiz de ikiz başpehlivanlar olarak Kırkpınar'da final yapıp adımızı altın harflerle yazdırmak"

18 Haziran 2019 Salı 11:58
İkiz pehlivanlar "sizden iyi güreşçi olur" diyenleri mahcup etmedi

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Er meydanlarının "sarı fırtınaları" İsmail ve Turan Balaban kardeşler, yeni başarılar elde etmek için antrenmanlarda yoğun bir şekilde çalışıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan ve Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin tek yumurta ikizleri İsmail ve Turan Balaban, hem sezon güreşlerinde form tutuyor hem de karşılıklı idmanla Kırkpınar'a hazırlanıyor.

2013 ve 2017 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe 2006 yılında başladıklarını söyledi.

Güreşe tesadüfen başladıklarını vurgulayan Balaban, köylerindeki diğer güreşçilerin teşviki ile bu sporda başarılı olduklarını kaydetti.

Güreşi çok sevdiklerini anlatan Balaban, şöyle konuştu:

"Biz Antalya'nın Elmalı kasabasında çiftçilikle geçinen bir ailenin çocuklarıydık. Güreşle hiç alakamız yok, ailede daha önce güreşen hiç kimse yoktu. 17-18 yaşlarına geldiğimizde köyümüzde birkaç güreşçi vardı ve 'sizden iyi güreşçi olur' diye söylemler vardı. Biz de heves ettik, derken başladık güreşe ve ikizimle birlikte ikinci çıktığımız güreşte final yaptık.

Yine o dönemde Antalya'da antrenörlük yapan köylümüz hemşehrimiz vardı. 'Ben sizi Antalya'ya götüreyim köy şartlarında ilerleyemezsiniz ben sizde ışık görüyorum.' dedi. Biz de köyde bağ bahçe işleriyle uğraşıyorduk, imkanımız yoktu. Köyden kurtulmak için aslında bizim için çıkış noktasıydı. Biz de başlamış bulunduk güreşe ve Antalya'ya gitme kararı aldık. 2006 yılında Antalya'ya geldik ve düzenli antrenmanlara başladık, derken kategoriler, dereceler, başarılar gelmeye başladı."


- "Adımızı ikiz başpehlivan olarak tarihe ilk defa yazdırdık"


2013 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisine yükseldiklerini belirten Balaban, "Bu işe başladığımızda bir hayalimiz vardı. İkiz başpehlivanlar olarak tarihe geçip adımızı yazdırmaktı. İkiz başpehlivanlar olarak başpehlivanlık kategorisine yükseldik, adımızı ikiz başpehlivan olarak tarihe ilk defa yazdırdık. Şimdiki hayalimiz ve hedefimiz de ikiz başpehlivanlar olarak Kırkpınar'da final yapıp adımızı altın harflerle yazdırmak. İnşallah bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kırkpınar'a çok az bir süre kaldığını anımsatan İsmail Balaban, "Hazırlıklar daha yoğun geçiyor, tabii ramazan dolayısıyla güreşler yoktu. Ramazandan sonra güreşlerimiz başladı. Kırkpınar sadece bizim için değil herkes için çok önemli. Yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar. Herkes bir yıl boyunca Kırkpınar için hazırlanıyor. Herkesin hayali herkesin hedefi başpehlivan olmak ve başpehlivan olduktan sonra altın kemeri kuşanmaktır. Her güreşçinin hayali Kırkpınar onun için çok önemli." ifadelerini kullandı.


- "Hedef Kırkpınar'da final"


Başpehlivan Turan Balaban ise Kırkpınar için geri sayımın başladığını belirtti.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını aktaran Balaban, ikiziyle final hedefi doğrultusunda heyecanla müsabakaları beklediklerini söyledi.

"Hedefimiz, hayalimiz kardeşimle birlikte Kırkpınar'da final yapmak." diyen Turan Balaban, "Bu hedefler doğrultusunda güzel bir şekilde hazırlandık. Müsabakalarımızı yapıyoruz. Bizi destekleyenler ve sevenler için elimizden gelenin her zaman bir fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:58
  1. Güreş
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  4. Turan Balaban

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