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Siyaset “İkiyüzlülük, riyakarlık, siyasi münafıklık!”
Siyaset

“İkiyüzlülük, riyakarlık, siyasi münafıklık!”

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'de iken muhalefetle masaya oturmasına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:45:00 - 2021-05-10 15:47:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, henüz AK Parti’deyken,  senesinde muhalefet liderleriyle görüştüklerini ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı için anlaşmaya çalıştıklarını itiraf etti. Ali Babacan’ın AK Parti’deyken yaptığı bu ihanet büyük tepkilere neden oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Babacan’ın bu itirafı da masaya yatırıldı.

Konuya dair yorumlarda bulunan Karahasanoğlu, Babacan’ın ikiyüzlü bir tavır sergilediğini ve bunun riyakarlık olduğunu söyledi. Karahasanoğlu, “Dini literatürde bir ifade var, onu söylediğim zaman belki haddimizi aşmış oluruz.” dedi. Murat Alan’ın, “Siyasi münafıklık, diyeceksiniz değil mi, ben söyleyeyim” şeklindeki ifadesine Karahasanoğlu, “Ben söylemiş olmayayım ama riyakarlıktır bu. Bu ikiyüzlülüktür ve bu dakikadan sonra Ali Babacan’ın artık çıksın, şöyle bir konuşmanın nasıl bir siyasi ahlak ürünü olduğunu söylesin” cevabını verdi.

Ayrıca Karahasanoğlu, Ali Babacan’ın AK Parti ile yol yürürken muhalefet ile anlaşmaya çalışmasını takiyye olarak yorumladı.

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