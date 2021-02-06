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Gündem İkiyüzlü Twitter, tescilli hainlere dokunmuyor! 'İlkeli tutum' (!) PKK ve FETÖ’ye işlemiyor
Gündem

İkiyüzlü Twitter, tescilli hainlere dokunmuyor! 'İlkeli tutum' (!) PKK ve FETÖ’ye işlemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sansür uygulayan ABD menşeli Twitter'ın sözde 'ilkeli tutumu' terör örgütlerine işlemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 17:59:00 - 2021-02-06 18:17:10
İkiyüzlü Twitter, tescilli hainlere dokunmuyor! 'İlkeli tutum' (!) PKK ve FETÖ’ye işlemiyor

Türkiye’ye temsilci tayin etmeyen iki büyük sosyal medya şirketinden Twitter’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘sansür’ uygulaması, büyük tepki çekti.

Platformun ‘kapatılması’ etiketleri açılırken, hükûmetin henüz bir adım atmayı planlamadığı belirtiliyor. Yeni sosyal medya düzenlemesi gereği Twitter, hâlen Türkiye’de temsilci bulundurmuyor.

Bu mecburiyete uymaması hâlinde standart prosedür işletilerek, ‘bant daraltma’ya gidilebilecek. Twitter daha önce de AK Parti destekçilerinin hesabını kapatmıştı.

Ancak bu sözde "ilkeli" tavrın, bugüne kadar terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye destek mesajlarının kaldırılmaması ve Müslümanlara hakaretlerin yok sayılmasıyla boşa çıktığı görülüyor.

Teröristlerin hesabını silmeyen Twitter yönetimi, daha önce terör örgütünün sözde komutanı Şahin Cilo'nun propaganda hesabını onaylamış, mavi tık vermişti. Talep üzerine hesaba sadece Türkiye’den erişilmiyor.

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun hesabı da mavi tıkta ve bir adım atılmış değil. Twitter aksine, Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk gibi Filistinli aktivistlerin hesabını gerekçesiz kapatmıştı.

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren ABD'deki Türklerin çatı kuruluşu Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) hesabı da askıya alınmıştı. 

MHP'li Yalçın'dan sansüre tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Bahçeli'nin paylaşımını kaldıran Twitter'a tepki gösterdi. Hiçbir ülke veya kuruluşun, bir başka ülke veya toplumun demokratik düzenine müdahale edemeyeceğini belirten Yalçın, "BM; hatta bütün demokratik ülke yönetimlerini ortak hareket etmeye çağırıyorum. Twitter'ın tahakküm ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak yayınları denetlenmelidir" dedi

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