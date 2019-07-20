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İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha kovduğu ortaya çıktı!

Türkiye'ye 'basın özgürlüğü' dersi vermeye çalışan ancak son olayda ikiyüzlülüğü gözler önüne serilen Sputnik'in, Davutoğlu ile program yapan Yavuz Oğhan'ın ekibinde bulunan iki editörün daha işine son verdiği ortaya çıktı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:30
İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha kovduğu ortaya çıktı!

Yavuz Oğhan, Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarının bitirildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Oğhan, kendisine ait YouTube kanalı 'bidebunuizle'de dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk etmelerinin ardından Sputnik'in programlarını sonlandırdığını açıkladı.

Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte yaptığı "söylemesibizden" programının da artık RS FM’de yayınlanmayacağını açıkladı.

2 editör daha kovuldu

Türkiye'ye 'basın özgürlüğü' dersi vermeye kalkışan ancak son olayla birlikte maskesi düşen ikiyüzlü Rus haber ajansı Sputnik'in Oğhan’ın ekibinde çalışan iki editörün daha işine son verdiği ortaya çıktı.

Sputnik'in "basın özgürlüğü" ikiyüzlülüğü!

 

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:30
  1. Sputnik
  2. Yavuz Oğhan
  3. RS FM
  4. Ahmet Davutoğlu

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  • bir de şu varbir de şu var2 sa önce
    bildik bileli ruslar ve sputnik türk düşmanıdır...değişeceklerini sanmam...çok asırlı türk düşmanlığı ve sömürülen türk devletleri ortada iken, şaşırtmayan sonuç...Çıkar ilişkisi ne nereye kadar giderse...türke ve müslümana dost yok...

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