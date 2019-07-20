İkiyüzlü Sputnik'in 2 editörü daha kovduğu ortaya çıktı! Türkiye'ye 'basın özgürlüğü' dersi vermeye çalışan ancak son olayda ikiyüzlülüğü gözler önüne serilen Sputnik'in, Davutoğlu ile program yapan Yavuz Oğhan'ın ekibinde bulunan iki editörün daha işine son verdiği ortaya çıktı.

Yavuz Oğhan, Rus haber ajansı Sputnik ve RS FM'deki programlarının bitirildiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Oğhan, kendisine ait YouTube kanalı 'bidebunuizle'de dün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk etmelerinin ardından Sputnik'in programlarını sonlandırdığını açıkladı. Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile birlikte yaptığı "söylemesibizden" programının da artık RS FM’de yayınlanmayacağını açıkladı. 2 editör daha kovuldu Türkiye'ye 'basın özgürlüğü' dersi vermeye kalkışan ancak son olayla birlikte maskesi düşen ikiyüzlü Rus haber ajansı Sputnik'in Oğhan’ın ekibinde çalışan iki editörün daha işine son verdiği ortaya çıktı. Sputnik'in "basın özgürlüğü" ikiyüzlülüğü!

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