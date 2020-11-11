  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İkiyüzlü karanlık Oda'nın Diyanet fitnesi!
Gündem

İkiyüzlü karanlık Oda'nın Diyanet fitnesi!

Libya’da şehit olan MİT mensubu ile yakınlarını deşifre ederek suç işlediği için erişim engeli getirilen karanlık Oda, korsan yayınları ile de fitne tohumları ekmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:50:00 - 2020-11-11 14:49:50
İkiyüzlü karanlık Oda'nın Diyanet fitnesi!

Varlığını korsan yayınlarla sürdüren karanlık Oda TV, fitne peşinde koşmaya devam ediyor. Kadro sayısını diğer kurumlarla karşılaştırıp Diyanet İşleri Başkanlığını iftiralarla karalamaya çalışan karanlık Oda, bu kez de Diyanet'teki sözleşmeli personellerin hakkını arıyormuş gibi davranarak fitne tohumları ekmeye çalıştı.

'Din görevlileri de isyan bayrağını çekti' başlığı ile yayınlanan haberde Diyanet-Sen'in 14. İstişare Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiği duyurulurken, "Yapılan toplantıda din görevlilerinin yaşadığı sorunlara değinildi." ifadeleri kullanıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alırken Diyanet'in kadrolu personel sayısını diğer kurumlarla karşılaştıran karanlık Oda, bu kez de Diyanet'te çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınması isteğini içeren ifadelere yer verdi.

Bugün Diyanet'te sözleşmeli personel 'kadro' istiyor haberi ile fitne peşinde koşan ikiyüzlü Oda, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldığı haberinde ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyanet herkesi solladı İktidar, pandemi sürecinde IBAN verip yurttaştan para isterken Diyanet için 2021 yılı bütçesi 12,9 milyar TL teklif edildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...
Siyaset

Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...

Bugünkü yazısında Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay