İkiyüzlü karanlık Oda'nın Diyanet fitnesi!

Varlığını korsan yayınlarla sürdüren karanlık Oda TV, fitne peşinde koşmaya devam ediyor. Kadro sayısını diğer kurumlarla karşılaştırıp Diyanet İşleri Başkanlığını iftiralarla karalamaya çalışan karanlık Oda, bu kez de Diyanet'teki sözleşmeli personellerin hakkını arıyormuş gibi davranarak fitne tohumları ekmeye çalıştı.

'Din görevlileri de isyan bayrağını çekti' başlığı ile yayınlanan haberde Diyanet-Sen'in 14. İstişare Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiği duyurulurken, "Yapılan toplantıda din görevlilerinin yaşadığı sorunlara değinildi." ifadeleri kullanıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alırken Diyanet'in kadrolu personel sayısını diğer kurumlarla karşılaştıran karanlık Oda, bu kez de Diyanet'te çalışan sözleşmeli personellerin kadroya alınması isteğini içeren ifadelere yer verdi.

Bugün Diyanet'te sözleşmeli personel 'kadro' istiyor haberi ile fitne peşinde koşan ikiyüzlü Oda, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldığı haberinde ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Diyanet herkesi solladı İktidar, pandemi sürecinde IBAN verip yurttaştan para isterken Diyanet için 2021 yılı bütçesi 12,9 milyar TL teklif edildi."