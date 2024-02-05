İkiyüzlü İmamoğlu!

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Tutmadığı sözleri unutup rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un vaatlerinin içinin boş olduğunu iddia eden İmamoğlu, “Seçimden önce verilen bir kısım içi boş vaatlerle bu süreci karşılamamız asla mümkün değildir” diyerek ikiyüzlülük örneği sergiledi. Beş yıldır İstanbul’a çivi çakmayan İmamoğlu’nun Kurum’a yüklenmesi tepki çekti. Murat Kurum, 2018 yılında Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasından sonra TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Bakanlık görevi boyunca 45 şehir meydanını restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı.

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