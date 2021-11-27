İkiyüzlü başkanın yüzsüz müdürü

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında zanlının bıçakla herhangi bir güvenlik engeline takılmadan metroya binebilmesi "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirmişti. Söz konusu tartışmalar hâlâ devam ederken, konuyla ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'dan pişkin bir açıklama geldi. İnsanların metroyu uçaklara binişlerdeki kontrolle karıştırmaması gerektiğini belirten Soy, “Toplu taşıma yöntemleri içinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz” iddiasında bulundu. Kadrolaştıkça kadrolaşan Ekrem İmamoğlu’nun müdürü, metro istasyonlarında güvenlik görevlisi sayısının neden az olduğu yönündeki eleştirilere ise hiç değinmemeyi tercih etti.