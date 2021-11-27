  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İkiyüzlü başkanın yüzsüz müdürü
Gündem

İkiyüzlü başkanın yüzsüz müdürü

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çeken zanlının niçin herhangi bir güvenlik engeline takılmadığı sorusuna cevap veren Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, "Metroyu uçaklara binişlerdeki kontrolle karıştırmayın" diyerek pişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 15:34:00 -
İkiyüzlü başkanın yüzsüz müdürü

 

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında zanlının bıçakla herhangi bir güvenlik engeline takılmadan metroya binebilmesi "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirmişti. Söz konusu tartışmalar hâlâ devam ederken, konuyla ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy'dan pişkin bir açıklama geldi. İnsanların metroyu uçaklara binişlerdeki kontrolle karıştırmaması gerektiğini belirten Soy, “Toplu taşıma yöntemleri içinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz” iddiasında bulundu. Kadrolaştıkça kadrolaşan Ekrem İmamoğlu’nun müdürü, metro istasyonlarında güvenlik görevlisi sayısının neden az olduğu yönündeki eleştirilere ise hiç değinmemeyi tercih etti.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Evinden genel merkeze gidemeyecek
Gündem

Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler: Evinden genel merkeze gidemeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de yaptığı konuşmada, "2023'te bir işimiz var. Neymiş? Bizi tehdit edecekler. 2023'te hesap soracak. K..
Açıklandı! O ülkede darbe girişimi
Dünya

Açıklandı! O ülkede darbe girişimi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, bir grubun, 28 Kasım'da yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından iktidarı ele geçirme planın..
Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?
Gündem

Türkiye hangi ülkelerle sınırlarını kapattı? Türkiye neden sınırları kapattı?

Hangi ülkelerden Türkiye'ye gelmek yasak? Koronavirüs salgınında ikinci yıla yaklaşılıyor. Son olarak Güney Afrika başta olmak üzere bazı ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay