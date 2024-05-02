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Dünya İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı
Dünya

İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 10:33:56 - 2024-05-02 10:33:56
İkiyüzlü ABD'den İsrail'e Arabistan uyarısı! Normalleşme buna bağlı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli yetkillilerle yaptığı görüşmede Arabistan ile normalleşmenin Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu söylediğini belirtti.

İsrail Kanal 13 televizyonu, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Tel Aviv'deki siyasi liderlerle yaptığı görüşmeye dair detayları paylaştı.

Blinken'ın, görüşmede, Gazze'de ateşkes olmaksızın Suudi Arabistan ile normalleşmenin gerçekleşmeyeceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

İsrailli yetkililere, normalleşme penceresinin sınırlı ve kısa süreli olduğunu ileten Blinken'ın, "İsrail, Suudi Arabistan ile normalleşmeye ulaşmak istiyorsa Gazze'de derhal ateşkes sağlamalıdır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Haberde, Blinken'ın, Refah kentine bir askeri operasyonun normalleşmeyi ilerletmeye zarar vereceği uyarısında da bulunduğuna dikkat çekildi.
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BLINKEN, HİZBULLAH'LA ÇATIŞMAYA DA DİKKAT ÇEKMİŞ

İsrail resmi televizyon KAN'ın haberine göre, Blinken, Hamas ile bir anlaşmanın zorunlu olduğu konusunda İsraillileri ikna etmeye çalıştı.

Blinken'ın ikna için kullandığı argümanlardan birinin "kuzey meselesi" olarak nitelendirdiği Hizbullah ile yaşanan çatışmalar olduğuna işaret edilerek, ABD'li Bakan'ın, İsrailli yetkililere, "Gazze'de savaş sürdüğü sürece kuzeyde bir çözüme ulaşmak imkansızdır." dediği vurgulandı.

Antony Blinken, 7 Ekim'de başlayan Gazze-İsrail savaşından bu yana bölgeye düzenlediği 7'nci diplomasi ziyaretine salı günü Suudi Arabistan ile başlamış ardından Ürdün ve İsrail'e gelmişti.

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