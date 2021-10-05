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Yaşam İkitelli'de 11 işçi kimyasal maddeden zehirlendi
Yaşam

İkitelli'de 11 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

İkitelli OSB’de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iş yerinde siyanür ile asitin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 00:56:00 - 2021-10-05 00:57:28
İkitelli'de 11 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

İkitelli OSB’de bulunan Galvano Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

11 işçi zehirlendi

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli OSB’de bulunan Galvano Teknik Sanayi Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içinde bulunan bir iş yerinde çalışan 11 işçi, siyanür ile asitin tepkimesi sonucunda ortaya çıkan gazdan zehirlendi.

Hastaneye kaldırıldılar

Olayın fark edilmesi üzerine diğer çalışanlar sağlık ekiplerine ihbar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 11 işçiyi ambulansla çevredeki hastanelerin acil servisine götürdü. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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