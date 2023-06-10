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Gündem Ekrem’in itfaiyesi yine çuvalladı!
Gündem

Ekrem’in itfaiyesi yine çuvalladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 17:08:00 - 2023-06-10 17:41:30

İstanbul'un İkitelli organize sanayi bölgesindeki yangın, hızla büyümeye devam ediyor.

Başakşehir itfaiyesine 3 km mesafedeki yangına, neredeyse yarım saat geçtikten sonra ilk suyu sıkabildiler. Su sıkar sıkmaz hemen o an kontrolü sağladığı halde itfaiyenin gecikmesindeki beceriksizlik şaşkınlıkla karşılandı.

Yangının neden çıktığı ve olası zararların boyutu henüz belirlenemedi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, birçok fabrikanın bulunduğu önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor ve yangının etkisi ve yayılma potansiyeli, çevredeki işletmeler ve çalışanlar için endişe kaynağı oluşturuyor.

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