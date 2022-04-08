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Yerel İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'nde yangın
Yerel

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'nde yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 13:29:00 -
İkitelli İsteks Sanayi Sitesi'nde yangın

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir atölyede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli İsteks Sanayi Sitesi E Blok'ta 3 katlı iş hanındaki bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, atölyenin bulunduğu iş hanındaki diğer dükkanlar da tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

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