İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme yapılacak! İşte İslam'da çocuğun velayeti ve nafakanın hükmü!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de görüşülecek 2. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Hazırlanacak paket bu kapsamda süresiz nafaka ve icralık çocuk tartışmalarına son verecek. Düzenlemeyle birlikte nafakada alt sınır 2 yıl olarak planlanıyor. Nafakada üst sınırı hâkim takdir edecek. Çocuklar bundan böyle 'mal' gibi icralık olmayacak."

İslam'da nafakanın hükmü

Nafakanın İslam'daki hükmü konusunda açıklamalarda bulunan İlahiyatçı Profesör Orhan Çeker, "Erkek, evlilikte eşine vermekle yükümlü olduğu nafakasına boşanınca da belli bir süre devam eder ancak bu süre 5 yıl ya da daha fazla değildir. Normal boşanmalarda erkeğin ödemekle yükümlü olduğu nafaka süresi (iddet) 3 aydır." dedi.

'Kadın zengin olsa da nafaka belirli bir süre onun hakkıdır'

İslam'a göre nafakanın erkek tarafından kadına verildiğini vurgulayan Çeker; "Nafaka veren koca, alan da kadındır. İslam'da kadın Gayr-i Müslim'de olsa nafaka alır. Hatta nafaka konusunda erkeğin zengin olma şartı da yoktur. Şöyle bir durum da var ki kadın çok zengin olsa da nafaka almak onun hakkıdır. Yani buradaki nafakadan kastımız evlilik süresince kadının geçiminin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Çeker açıklamasına şöyle devam etti:

'İddet süresi 3 aydır'

"Erkek evlilikte eşine vermekle yükümlü olduğu nafakasına boşanınca da belli bir süre devam eder ancak bu süre 5 yıl değildir. Kadının ayrıldığı eşinden nafaka alma suresine 'iddet' denir. İddet 3 ay ya da bazı şartlara göre daha fazla sürebilir. Normal boşanma olaylarında iddet süresi 3 aydır. Eğer kadın hamile ise erkek doğum yapana kadar ayrıldığı eşinin nafakasını temin eder. Erkeğin evliyken ve boşanmadan sonraki iddet döneminde nafaka ödemesi dini bir yükümlülüktür. Evin geçiminde erkeğin masrafı ikiye bölme gibi bir şartı ortaya koyması mümkün değildir. Kadın eğer isterse evine harcama yapar ve bu onun bağışı olur."

'Çocuğun velayeti babada kalır'

"İslam'a göre; boşanmalarda çocuk varsa çocuğun bakım işleri anneye verilirken velayeti ise baba da kalır. Baba, anneye çocuklarının bakım ücretini öder. Erkek çocuk 7 yaşına kadar annesinin yanında kalır. 7 yaşından sonra ise baba onu tahsili ve terbiyesi için yanına alır. Erkek çocuk, büluğ çağına girdikten sonra tahsilini tamamlayıp iş hayatına başlayınca, babanın nafaka yükümlülüğü ortadan kalkar. Kız çocuksa evlenip ailesini kurduğunda bu sorumluluk ortadan kalkar. Kız çocuğu evlenemez ya da evliliğini bitirirse 50 yaşında da olsa baba onun nafakasını vermek zorundadır."

İlahiyatçı Çeker, nafaka şartlarını anlatan Ayetlere de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Nafaka hususu Bakara Suresi 233. Ayet ile Talak Suresi 6 ve 7. Ayetlerde de açıkça belirtilmiştir"

-Talak Suresi, 6. Ayet: (Boşadığınız) Kadınları, gücünüz oranında oturmakta olduğunuz yerin bir yanında oturtun, onlara 'darlık ve sıkıntıya düşürmek amacıyla' zarar vermeyin. Eğer onlar hamile iseler, yüklerini bırakıncaya (doğumlarını yapıncaya) kadar onlara nafaka verin. Şayet sizler için (çocuğu) emzirirlerse, onlara ücretlerini ödeyin. (Durum ve ilişkilerinizi) Kendi aranızda maruf (güzellikle ve İslam'a uygun bir tarz) üzere görüşüp-konuşun. Eğer güçlük içine girerseniz, bu durumda (çocuğu) onun (babası) için bir başkası emzirebilir.

-Talak Suresi, 7. Ayet: Geniş-imkanları olan, nafakayı geniş imkanlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah, hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp-verecektir.

-Bakara Suresi, 233. Ayet: Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisi için doğurulanın (babanın) borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın ne de çocuk kendisi için doğurulan çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı sütannelere emzirtmek isterseniz münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah’ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir.