İkinci Türkiye Gençlik Forumu Nevşehir’de

Türkiye’deki gençlerin deneyimlerini, bakış açılarını ortaya koymayı ve sesini duyurmayı hedefleyen proje kapsamında, İç Anadolu Bölgesi’nden 18-30 yaş arası 200’den fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen programa, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliği yapıyor. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitenin adını aldığı Hacı Bektaş Veli’nin, Anadolu’nun kültürel ve inançsal dönüşümünde etkisi olan manevi önderlerden biri olduğunu belirterek, bu tür manevi önderlerin mülteci algısıyla ilgili bakış açısını etkileyecek zengin veriler sunduklarını ifade etti. Aktekin, toplantının verimli sonuçlanmasını diledi. TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdinç de çalıştay masalarında yapılacak tartışmayla mülteci konusunda fikirlerin ortaya konulacağını, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun yetkililerle paylaşılacağını söyledi.