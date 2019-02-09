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İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz’de olacak

Türkiye Petrolleri’nin kendine ait ruhsat bölgelerinde sismik aramalara devam ettiğini ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de sondaj çalışmalarının da sürdüğünü ve ikinci geminin de Şubat’ın 20’si gibi Türk karasularına gireceğini açıkladı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:29
İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz’de olacak

Trakya’da doğalgaz bulunduğu müjdesini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de sondaj çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, “Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk karasularına girecek” dedi.

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri’nin kendine ait ruhsat bölgelerinde sismik aramalara devam ettiğini ifade ederek, geçen yıl ekimde başlatılan derin deniz sondajına ilişkin ilk neticelerin bu ay sonu veya en geç gelecek ay başında alınacağını söyledi. Akdeniz’de Fatih gemisinin sondaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dönmez, “Fatih gemisinin sondajları devam ederken, geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk karasularına girecek. İlk faaliyet bölgesi Akdeniz olacak. İki gemimizle yılda ortalama iki sondaj yapmak suretiyle oradaki arama ve üretim çalışmalarına devam edeceğiz. Biz buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz, yani ondan kimsenin endişesi olmasın” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, şöyle devam etti:

Trakya’da küçük bir keşfimiz de oldu doğalgazla ilgili. Çok büyük miktarlı değil tabii. Pazartesi günü yerinde ekipleri, sahayı incelemeye de gideceğiz. Oradan da teknik ayrıntıları vatandaşlarımızla paylaşacağız.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:29
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