İkinci Sedef Kabaş vakası patladı! Ümit Özdağ'dan "insan nasıl kandırılır?" dersi

yeniakit.com.tr

Mülteci düşmanlığı yaparak toplumu provoke eden ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çirkin hakaretlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın insanları kandırmanın ve aldatmanın yolunu anlattığı video ortaya çıktı.

Milliyetçi kılıfıyla Türkiye'ye sığınan mazlumları hedef gösteren Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda ayda petrol bulunmasının "imkansız" olduğunu belirterek şunları kaydetmişti:

"Petrolün oluşması için bitkilerin fosilleşmesi gerekir. Ayda ise bitki yoktur ve olmamıştır. Bu nedenle ayda petrol yoktur ve olamaz. Bu çok açık bir gerçek. Ancak siz insanların ayda petrol olduğuna inanmalarını isterseniz yine de bunu yapabilirsiniz. Bunun için doğru teknikleri kullanmanız yeter."

Konuşmasının devamında insanları ayda petrol olduğuna inandırmanın yollarını anlatan Ümit Özdağ'ın söz konusu açıklamaları "Ümit Özdağ 'insan nasıl kandırılır?' dersi verirken son dönemde sürdürdüğü politikada bu bilgilerden mi yararlanıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Sedef Kabaş'ın sözleri akıllara geldi

Mülteci düşmanlığı yaparak kendisine siyasi rant devşiren Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı bu açıklamalar CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın CHP'nin yalan stratejisini özetlediği konuşmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Sözde gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir eğitim programında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret."