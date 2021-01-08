İkinci normalleşme ne zaman başlayacak? Yasaklar kalkacak mı?

Yasaklar kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında gözler yeni kararara çevrildi. Kısıtlamaların kalkması için gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak karara çevrildi. Kafeler, kahvehaneler, lokanlatalar ve halı sahalar için alınacak kararlar bekleniyor.

İkinci normalleşme ne zaman başlayacak?

Yasakların ne zaman biteceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Kabine toplantısı sonrası yasaklarla ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti: "Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak

Restoran çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Kafeler ne zaman açılacak?

Konuya ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.