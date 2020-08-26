İkinci Malazgirt’in arefesindeyiz

Tarihin yeniden yazıldığı ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının en büyük işaret fişeği olan Malazgirt Savaşı’nın 949. yıldönümü vatan sathında coşkuyla kutlanıyor. Anadolu’nun Türk’ün ezeli ve ebedi yurdu olduğu Malazgirt Savaşı, inanmış az sayıdaki Müslümanın, eşi benzeri görülmemiş küffar ordusunu yerle yeksan etmesinin de ilahi bir tecelligahı niteliğinde. Bin yıla yakındır Türkleri Anadolu’dan çıkarmak için her türlü yolu deneyen Batı bugün de benzer bir çaba içerisinde. Türkiye ise Anadolu’yu koruyabilmek için sınırlarının ötesinde büyük bir varoluş mücadelesi vermekte. Alanında uzman tarihçiler, devletimizin ikinci bir Malazgirt Mücadelesi verdiğine işaret etmekte.

Malazgirt’ten ilham alıyoruz

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Dün olduğu gibi bugün de tıpkı Alparslan gibi haklarımızı koruyarak varlık mücadelemizi sürdürüyoruz. Alparslan’ın Malazgirt zaferi bugün bize ilham olmaktadır. Bugünkü Kızıl Elmamız, Osmanlı’daki kaybettiğimiz toprakların, siyasi olarak olmasa bile kültürel ve ekonomik açıdan hiçbir sınır kalmaksızın bir yapıya kavuşturulmasıdır” dedi.

Malazgirt’in bugün mevcut iktidara ilham verdiğini belirten Tarih Profesörü Sofuoğlu, “Türkiye 5 ayrı bölgede fiilen savaş halinde. Bugün Malazgirt’ten ilham alarak haklarımızı korumak için mücadele ediyoruz. Eğer bugünkü mücadelemizi sürdürürsek ikinci bir Malazgirt zaferi bizim olur” ifadelerini kullandı.

Ümmetin lideri Türkler oldu

Araştırmacı tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, “1071’de başlayan süreç halen devam ediyor. Batı, Anadolu’nun bizim olmasını bir türlü kabullenemedi. Bugün, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Ege’de bize karşı yürütülen mücadele Malazgirt’in rövanşını almak amacıyladır. Türkiye’de ikinci bir Malazgirt mücadelesi vermektedir. Zafer yine bizim olacaktır” ifadelerini kullandı.

Malazgirt savaşının Türkler açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Kocabaş, sözlerin şöyle tamamladı: “Malazgirt’in zaferimizle sonuçlanmasıyla birlikte İslam dünyasının askeri ve siyasi liderliği Türklerin eline geçti. Haçlı seferlerinin yeni hali olduğu gibi devam ediyor. Çevremizdeki çember modern bir haçlı seferdir. En büyük beka sorunumuz ABD ve İsrail ekseninde dönen vesayet savaşlarıdır Malazgirt’in intikamın almak istiyorlar. Türkiye artık Batı’ya eskisi gibi evet demiyor. Bu durum da onları korkutuyor. Malazgirt’in Erdoğan döneminde muhtevasına yakışır bir şekilde kutlanması da o misyonun devam ettiğini gösterir.”