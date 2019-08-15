0553 313 94 23

Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası şampiyonu Çalcaspor oldu

Perşembe Belediyespor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Haziran’da başlayan futbol turnuvası sona erdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası şampiyonu Çalcaspor oldu

Perşembe Belediyespor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Haziran’da başlayan futbol turnuvası sona erdi.


Perşembe şehir stadında oynan 15 takımın katıldığı turnuvada şampiyon Çalcaspor oldu. Turnuvada şampiyon olan takıma Çalcaspor’a 3.500 TL ve kupa, ikinci olan Muharremşahspor takımına 1.000 TL ve kupa, üçüncü olan Koramanlarspor takımına da kupa verildi. Ayrıca turnuvanın en iyi kalecisi Muharremşahspor’dan Sadık Durdu seçilirken gol kralı olarak da Keçecioğluspor’dan Feyyaz Bilgin’e ödül verildi.


Çekişmeli geçen turnuva maçlarında memnuniyetini dile getiren Perşembe Belediye Spor Kulübü Başkanı Teoman Koç, turnuva finali sonrası şunları söyledi:


"İkinci İsmail Hakkı Durdu turnuvasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanan final karşılaşmasında Muharremşahspor’ı mağlup ederek şampiyon olan Çalcaspor’u Perşembe Belediye Spor yönetimi olarak tebrik ederiz. Perşembe Belediye Başkanımız İsmail İnam’a ayrıca turnuvamıza katılan bütün takımlarımıza maddi ve manevi yardımcı olan tüm dostlarımıza final karşılaşmasında bizi yalnız bırakmayan CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk’e, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ramis Muslu’ya, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir ve Bünyamin Bostancı’ya en çokta her zaman mutluluğumuzu paylaşıp ortak olan her şartta yanımızda olan Perşembe halkımıza yönetimimiz ve şahsım adına çok teşekkür ederim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda serinledi
    1. Sıcaktan bunalan çocuklar havuzda..
    2. CHP'den "işsizlik rakamları"..
    3. Fatsa Belediyespor’da yeni sezon..
    4. ABD askerlerini taşıyan uçakta yangın
    5. Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti..
    6. Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen..
    7. Üs bölgesine saldıran teröristlere..
    8. Diyarbakır'da zincirleme trafik..
    9. Başkan Kurt personeli ile bayramlaştı
    10. "KOAH ve astım hastaları aşırı sıcağa..
    11. Tahrip edilen iskele onarıldı
    12. Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı
    13. Sivas 100. yılda 100 büyükelçiyi..
    14. "Meyve ve sebzeleri pestisitten..
    15. Yenişehir’e yeni komutan
    16. Koca çınarların piknik keyfi
    17. Modi’den Keşmir açıklaması: “Siyasi..
    18. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü..
    19. Ereğli Belediyesi mobil uygulamaya..
    20. Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası..
    21. Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    22. Karacabey’de meseleler “başkanla yüz..
    23. Bakanlık duyurdu: Saldırıya karşılık..
    24. GRAFİKLİ - 5 soruda Keşmir sorunu
    25. Daday’da Kalem Mahallesi Cami modern..
    26. Kars'taki arazi kavgası
    27. Aç kalan ayı, merada otlayan..
    28. Kick Boks Şampiyonasının yeri değişti
    29. İşçi Partisinden, Johnson’u..
    30. "İşkolikliğin sebebi dikkat eksikliği..
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması