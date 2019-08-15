Ikinci Ismail Hakkı Durdu turnuvası şampiyonu Çalcaspor oldu

Perşembe Belediyespor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Haziran’da başlayan futbol turnuvası sona erdi.

Perşembe şehir stadında oynan 15 takımın katıldığı turnuvada şampiyon Çalcaspor oldu. Turnuvada şampiyon olan takıma Çalcaspor’a 3.500 TL ve kupa, ikinci olan Muharremşahspor takımına 1.000 TL ve kupa, üçüncü olan Koramanlarspor takımına da kupa verildi. Ayrıca turnuvanın en iyi kalecisi Muharremşahspor’dan Sadık Durdu seçilirken gol kralı olarak da Keçecioğluspor’dan Feyyaz Bilgin’e ödül verildi.

Çekişmeli geçen turnuva maçlarında memnuniyetini dile getiren Perşembe Belediye Spor Kulübü Başkanı Teoman Koç, turnuva finali sonrası şunları söyledi:

"İkinci İsmail Hakkı Durdu turnuvasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanan final karşılaşmasında Muharremşahspor’ı mağlup ederek şampiyon olan Çalcaspor’u Perşembe Belediye Spor yönetimi olarak tebrik ederiz. Perşembe Belediye Başkanımız İsmail İnam’a ayrıca turnuvamıza katılan bütün takımlarımıza maddi ve manevi yardımcı olan tüm dostlarımıza final karşılaşmasında bizi yalnız bırakmayan CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk’e, CHP İl Genel Meclis Üyesi Ramis Muslu’ya, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir ve Bünyamin Bostancı’ya en çokta her zaman mutluluğumuzu paylaşıp ortak olan her şartta yanımızda olan Perşembe halkımıza yönetimimiz ve şahsım adına çok teşekkür ederim" dedi.